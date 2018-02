Polka potrafi! Złodziej nie miał szans z żeńską obsługą sklepu i klientkami. Kobiety wygrały bitwę [VIDEO]

Sklep PSS Zgoda z Płocka zamieścił na swoim Facebooku film, który szybko zdobył ogromną popularność. Można na nim zobaczyć dwie próby kradzieży, jedną udaną, a drugą w bohaterski sposób udaremnioną. Złodziej został pokonany przez ekspedientki i klientki sklepu. Nie pomogło nawet wsparcie jego kompana.

Dawno nie wstawialiśmy nagrań z serii „W ukrytej kamerze”, więc dziś mamy dla Was odcinek dłuższy niż zwykle! Przedstawiamy w nim dwa czarne charaktery, które nie lubią płacić za zakupy. (Nie)stety nie zawsze dobrze się to dla nich kończy, o czym przekonacie się pod koniec tej historii – głosi komentarz do zamieszczonego na stronie sklepu filmu.

Przedstawia kolejno dwie kradzieże, które miały miejsce 5 grudnia ubiegłego roku oraz 15 stycznia 2018 r. Pierwsza z nich, udana, polegała na wyniesieniu ze sklepu produktów schowanych pod kurtkę.

Bohater drugiej z historii nie miał już tyle szczęścia. Jego niecny występek został dostrzeżony przez obsługę sklepu i kiedy mężczyzna próbował opuścić sklep, zatrzasnęły się przed nim drzwi.

Do interwencji przystąpiły ekspedientki i klientki sklepu. Złodziej próbował sobie poradzić z sześcioma dzielnymi kobietami. Na filmie widać również najprawdopodobniej partnera mężczyzny, który próbował mu pomóc i otworzyć drzwi. Jego odsiecz zakończyła się niepowodzeniem.

Mężczyzna został ostatecznie powalony na ziemię i obezwładniony. Na miejscu zjawiła się policja, która go aresztowała. Próbował wynieść ze sklepu pięć słoików z kawą.

Źródło: FB/polsatnews.pl