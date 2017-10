Polska 2017: Kolejna kradzież naklejek do odebrania „świeżaków”. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności

Takie rzeczy dzieją się w Polsce w 2017 roku. Policjanci z Kęt otrzymali zgłoszenie o kradzieży naklejek o wartości ponad 700 złotych ze sklepu „Biedronka”. Naklejki te służyły do wymiany i zbierania popularnych świeżaków.

Świeżaki, czyli maskotki w formie owoców i warzyw, które można zbierać za punkty zdobyte przy zakupach w Biedronce robią prawdziwą furorę.

Okazuje się, że są one także wartościowym łupem dla złodziei. Mężczyznę do przestępstwa pchnęła chęć posiadania pluszowych maskotek warzyw i owoców, których to kolekcję chciał otrzymać przy pomocy kradzionych naklejek – czytamy na portalu oswiecim112.pl.

Łącznie mężczyzna ukradł 745 naklejek, do odbioru jednej maskotki świeżaka potrzebnych jest ich 60. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

28-letni mieszkaniec Malca, bo o nim mowa, nie jest jednak rekordzistą. Na początku września 30-latka z Pułtuska ukradła blisko 1400 naklejek!