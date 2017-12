PoPiS polityków w TVN24! Jaki i Neumann zmierzyli się na głupie wypowiedzi. Który z nich wygrał?

Program „Kawa na Ławę” w TVN24, w którym co tydzień gości sześciu polityków z różnych partii, często obfituje w liczne, ciekawe wypowiedzi posłów, ministrów etc.

Jednym z tematów programu były ustawy prezydenckie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W tym kontekście zapytano Patryka Jakiego o słowa Krystyny Pawłowicz na komisji sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że posłanka PiS powiedziała, iż z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją.

Jaki próbował się bronić i mówił, że o te słowa trzeba by zapytać posłankę Pawłowicz. Później tłumaczył, że być może posłanka ma wątpliwości, co do konstytucyjności tych zapisów i miała na myśli, że trzeba je będzie odesłać do Trybunału Konstytucyjnego dla sprawdzenia.

Faktycznie, stwierdzenie, że przepisy są „jaskrawie sprzeczne z konstytucją” wyraża wątpliwości.

Sławomir Neumann był z kolei łaskaw stwierdzić, że „PiS przegra wybory samorządowe”. Dlatego ma przeprowadzać zmiany w ordynacji wyborczej. Zmiany w ordynacji wyborczej są niekorzystne, bo wprowadzą duopol dwóch największych partii w samorządzie.

Mimo dużej niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na obecne sondaże i brak pomysłów na samą siebie opozycji, zarówno tej parlamentarnej, jak i poza parlamentarnej, wszystko wskazuje na to, że PiS niestety te wybory wygra.

Źródło: TVN24