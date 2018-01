Popularny szwedzki bloger zachwycony Polską! Podaje 55 powodów, dla których TRZEBA odwiedzić nasz kraj

Szwed zachwycony Polską! Podaje 55 powodów dla których trzeba odwiedzić nasz kraj. Alexander Waltner to bardzo popularny w Szwecji bloger i podróżnik. Ostatnio odwiedził nasz kraj i zakochał się w Polsce.

Alexander Waltner, czyli inaczej „Swedish Nomad”, opublikował ostatnio na swoim blogu artykuł o wymownie brzmiącym tytule „55 Reasons Why Everyone Should Visit Poland at Least Once in their Life„. (W tłumaczeniu: 55 powodów dlaczego każdy powinien odwiedzić Polskę choć jeden raz w swoim życiu.)

„Chcesz odwiedzić Polskę? To miejsce staje się coraz bardziej popularne wśród turystów” – pisze Waltner.

„Podróżowałem przez ten kraj przez cały miesiąc i teraz rozumiem dlaczego Polska jest świetnym miejscem na tak wiele różnych sposobów.” – dodał.

„Znajduje się tu mnóstwo pięknych rzeczy do zobaczenia, poznania i spróbowania. Można przy tym uniknąć hord wszędobylskich turystów” – pisze.

„Polacy są świetnymi ludźmi – są zabawni i bardzo sympatyczni” – kontynuuje podkreślając, że sam kraj jest bardzo duży i obfituje w rozmaite atrakcje.

Popularny szwedzki podróżnik ceni u nas przede wszystkim naszą kuchnię. Z punktu widzenia obcokrajowca, Szweda przyrządzane w tradycyjny sposób polskie dania, takie jak pomidorówka, gołąbki, rosół, kluski śląskie, makowce, placki ziemniaczane czy sławne już na cały świat pierogi są wyjątkowe w swoim smaku.

„Szwedzki Nomad” mocno rozsmakował się także w polskich deserach, a także słodyczach takich jak ptasie mleczko, pierniki czy kruche wafelki w czekoladzie.

Poleca wszystkim podróż do Warszawy, Krakowa, Torunia. Zwraca też uwagę na piękno , puszczy białowieskiej, Karpacza Ojcowskiego Parku Narodowego czy Tatr.

Poniżej link, który przekieruję państwa do bloga Alexandra Waltnera i jego tekstu” „55 Reasons Why Everyone Should Visit Poland at Least Once in their Life„.

Kliknij tutaj by wejść na bloga „Szwedzkiego Nomada”

Źródło: polishexpress/ swedishnomad.com/ nczas.com