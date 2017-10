Poseł PO Borys Budka oburzony, bo teraz śmieją się z niego. „To nie mieści się w kategoriach żartu. Żenujące” [VIDEO]

Poseł PO Borys Budka jest oburzony, bo teraz śmieją się z niego, a nie z PiS-u. Poseł skomentował ostatni odcinek popularnego serialu „Ucha Prezesa”. Pojawia się w nim postać Borysa który romansuje ze swoją sejmową koleżanką Kamilą.

W najnowszym odcinku twórcy „Ucha Prezesa” postanowili sparodiować opozycję. Jedną z głównych postaci odcinka jest właśnie Borys i Kamila. Utrzymują oni bliskie kontakty ze sobą. Pisząc wprost, ich relacja wskazuje na płomienny, ale nieszczęśliwy romans.

Każdy, kto mnie zna, wie, że mam poczucie humoru i duży dystans do siebie. Z racji bycia politykiem, muszę mieć też grubą skórę. Niestety to, co zrobiono w ostatnim odcinku „Ucha Prezesa”, nie mieści się już w kategoriach żartu czy kabaretu. To było żenujące – powiedział Budka w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

Budka dodał, że ma duże poczucie humoru oraz dystans do siebie, jednak wszystko ma swoje granice.

Moja tolerancja kończy się w miejscu, w którym dotyka się mojej rodziny. Dla mnie ten serial się po prostu skończył – dodał oburzony poseł.

Zarówno Budka, jak i Gasiuk-Pihowicz są w związkach małżeńskich. To jest powód, że najnowszy odcinek serialu wyjątkowo ich zdenerwował.

Poniżej odcinek serialu, który nie przypadł do gustu posłowi PO.

Co ciekawe oburzenie Borysa Budki popierają Roman Giertych i Patryk Jaki.

Muszę stanąć w obronie B.Budki. Kabaret nie może krzywdzić nic nie winnej rodziny polityka. Twórcy powinni przeprosić. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) October 22, 2017

Apeluję do twórców "Ucha prezesa", aby przeprosili B. Budkę. Granicą satyry jest rozsiewanie krzywdzących plotek i uderzanie w rodzinę. — Roman Giertych (@GiertychRoman) October 22, 2017

