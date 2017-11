Posłowie PiS zdają sobie sprawę z wadliwości poprawek do ustaw o SN i KRS? „Są jaskrawie niekonstytucyjne, ale i tak będę za”

W mediach trwa gorąca debata nad tym, czy poprawki do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa są konstytucyjne, tymczasem okazuje się, że być może wcale nie ma co do tego wątpliwości.

Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę z tego, że poprawki do ustaw prezydenckich są niekonstytucyjne? Do dziwnej sytuacji doszło podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości.

Posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz, powiedziała wprost: Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją.

Sam fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest niezwykle demoralizujący prawnie – dodawała.

Dołącza do niego pani poseł Pawłowicz (ministra Warchoła – Red.), która mówi, że zagłosuje za przepisem niekonstytucyjnym, ale się nie będzie cieszyć – zripostował posłankę partii rządzącej poseł Borys Budka z PO.

Wcześniej podczas tego samego posiedzenia Krystyna Pawłowicz weszła w słowo posłowie Szczerbie, który mówił „pewnie jesteście ciekawi”. Na to posłanka odparła: „nie!”. Później dodawała w kierunku posłów opozycji: faszyści i targowica.

