Powołano bardzo ważną inicjatywę. Pod deklaracją podpisało się wielu wolnościowców [VIDEO]

Dziś odbyła się pierwsza konferencja nowej inicjatywy mającej na celu walkę z cenzurą w sieci. Chodzi przede wszystkim o ograniczanie możliwości wypowiedzi niepoprawnych politycznie osób w sieci.

Pod deklaracją „Inicjatywy Przeciw Cenzurze” podpisało się wiele osób znanych z szeroko pojętego środowiska wolnościowego.

Wśród nich należy wymienić posła Jacka Wilka, wiceprezesa Wolności Konrada Berkowicza, a także publicystów Stanisława Michalkiewicza, Rafała Ziemkiewicza, Adama Wielomskiego oraz Marcina Osadowskiego i Krzysztofa Woźniaka.

My użytkownicy i niezależni twórcy internetowi zebraliśmy się, by sprzeciwić się cenzurze. Nasze materiały i profile są blokowane pod błahymi pretekstami – rozpoczyna się deklaracja Inicjatywy Przeciw Cenzurze.

Blokowanie naszych treści ma charakter cenzury, dyskryminacji i szykan ze względów ideologicznych (…) Od władz RP domagamy się obrony naszych praw obywatelskich naruszanych przez media społecznościowe – podkreślono.

Spotkało się to z oburzeniem części zwolenników Wolności, wskazywali oni, że prywatne firmy takie jak Facebook czy Google mają prawo robić co chcą. To po części prawda, jednak sprawa jest bardziej złożona.

System niszczy pojęcia i zmienia umysły. Nawet sympatykom Wolności zdarza się myśleć totalitarnie. Jak słyszą, że ktoś krytykuje działania jakiejś firmy twierdzą, że to niedopuszczalne – bo przecież jest prywatna… niechcący odmawiając prawa do krytyki – też przecież prywatnej! Dlaczego? Bo państwo totalne przyzwyczaja ludzi, że każda opinia może być wprowadzona siłą w życie. Słysząc więc krytykę – widzą zakaz – komentuje Konrad Berkowicz.

