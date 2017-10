Powstanie sztuka teatralna o pięknej Annie Przybylskiej. Nie zgadniecie, kto wcieli się w postać tej aktorki

O przedwcześnie zmarłej pięknej aktorce Annie Przybylskiej powstanie sztuka teatralna. Jednak co jest szokujące w tej całym przedsięwzięciu to fakt, że osoba która zagra aktorkę nie będzie to kobieta! Według medialnych doniesień postać aktorki zagra mężczyzna. Piękną aktorkę ma zgrać Sylwester Sitkowiak.

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Od wielu lat w planach jest próba stworzenia filmu na temat życia popularnej aktorki. Niebawem ma się ukazać kontrowersyjna sztuka teatralna, inspirowana losami zmarłej gwiazdy.

Jastrzabpost.pl podaje że, reżyser Arkadiusz Toworus planuje stworzyć musical z utworami takich gwiazd, jak Ewa Bem, Hanna Banaszak czy Krzysztof Krawczyk.

Spektakl premiery może doczekać się już w lutym 2018 w warszawskim Teatrze Studio. Jednak, co jest bardzo kontrowersyjne to fakt, że w rolę aktorki miałby wcielić się… mężczyzna. Aktorem, który ma podołać tej roli jest Sylwester Sitkowiak. Jest to aktor znany z tego, że często wciela się w kobiece role na deskach teatru…

Jak mówi sam aktor przekonuje on, że jest idealnym kandydatem do roli Anny Przybylskiej.

„Spektakl ma być lustrzanym odbiciem Przybylskiej, nie zaś dosłowną interpretacją życia gwiazdy. Uderzam ogromnym podobieństwem wizualnym, sam zmagam się z nieuleczalną chorobą. Nie jestem zawodowym aktorem. Ania też nie była. Chcę spełnić swoje największe marzenie teatralne jeszcze przed śmiercią” – powiedział aktor.

Sam reżyser spektaklu nie widzi nic złego w tym, że rolę popularnej i pięknej Anny Przybylskiej zagra mężczyzna. Według nie go nie jest to kontrowersja. Nie no oczywiście…

„Zainspirowała mnie Ania. Spektakl zainspirowany został tą postacią. Nie chcemy odtwarzać życia zmarłej aktorki, nie chcemy obrażać, wywoływać negatywnych emocji. To historia o nas samych. Chcemy ją pokazać, bo podobna jest do historii Przybylskiej, jeszcze bardziej w krzywym zwierciadle” – powiedział reżyser.

