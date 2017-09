Profesor Chodakiewicz: Polacy są nieprofesjonalni i zdemoralizowani dekadami komunizmu

Życzliwość dla Polski amerykańskiego historyka i politologa profesora Marka Chodakiewicza często wymaga od niego wypominania Polakom wad, które są barierą w zapewnieniu Polsce dobrobytu i bezpieczeństwa. Tak też się stało w rozmowie Henryka Skwarczyńskiego z profesorem Markiem Chodakiewiczem jaką opublikował portal „wPolityce.pl”.

Zdaniem profesora Chodakiewicza trudnym będzie skłonienie amerykańskich polityków do wsparcia finansowego projektu międzymorza i polskich żądań reparacji wojennych od Niemiec. Zdobycie poparcia Amerykanów wymagało by zainwestowania przez Polskę w budowę pro polskiego lobby w USA i strategic communications. Niestety Polacy nie są świadomi wyzwań, są nieprofesjonalni i zdemoralizowani dekadami komunizmu.

Komentując destruktywną role Sorosa wspierającego lewicowców w USA profesor Chodakiewicz przypomniał że Soros „wydał co najmniej 3 miliardy własnej fortuny przez ostatnie 30 lat na” wspieranie ruchów rewolucyjnych – między innymi doprowadził do oddania komunistom władzy w RPA, przez co „powstał system post-apartheidowy, gdzie [czarnoskórzy] działacze [podlegającej komunistom] ANC stali się nomenklaturą w biurokracji państwowej i zaczęli się uwłaszczać. Natomiast biali zachowali swoje uprzywilejowane pozycje w gospodarce. Reszta pozostała w gospodarczym szambie”.

Jak informuje profesor Chodakiewicz w USA Soros „najpierw walczył o legalizację marihuany (…) Potem wziął się za atakowanie policji i sądu. Nie tylko finansuje bojówki Black Lives Matter, ale również wykłada pieniądze na promowanie i wybieranie District Attorneys i District Prosecutors. Są to stanowiska, z których można prowadzić lewacką politykę sądową i penitencjarną” na korzyść kolorowych przestępców.

Zdaniem profesora Chodakiewicza pomysły Sorosa są niebezpieczne bo już raz amerykańska finansjera doprowadziła do rewolucji bolszewickiej w Rosji.

