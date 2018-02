PROGNOZA POGODY: Po ciepłym piątku radykalne ochłodzenie. Przyjdzie mróz i opady śniegu

W piątek będzie zachmurzenie duże, na południowym zachodzie i zachodzie większe przejaśnienia. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu, w Tatrach i Beskidzie Śląskim i Żywieckim opady śniegu i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm.

Na północy Polski miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 2 do 5 st. C, wyższa na krańcach południowo-wschodnich – około 6 st. C. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, na południu kraju miejscami słaby, zmienny. W Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie i południu Polski zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu Polski przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, na południowym zachodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie lokalnie marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2 do 1 st. C; w kotlinach sudeckich i w rejonach podgórskich około -4 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowy i południowo-wschodni, tylko na Podkarpaciu umiarkowany, północno-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże. W południowo-wschodniej połowie kraju opady śniegu, na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny okresami o umiarkowanym natężeniu i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm do 10 cm, a w Bieszczadach o 10 cm do 15 cm. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 1 do 4 st. C, niższa w rejonach podgórskich Karpat – około -1 st. C. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, północny, na wybrzeżu północno-wschodni, tylko miejscami na wschodzie kraju południowo-wschodni lub zmienny. W Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

(PAP)