PROGNOZA POGODY: Styczniowe megaocieplenie! Kilkanaście stopni na plusie, przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne

W tym i nadchodzącym tygodniu próżno będzie wyczekiwać zmiany pogody. Zimowa aura na dobre opuściła Polskę. W najcieplejszym momencie początku stycznia odnotujemy 12 stopni Celsjusza.

Początek nowego roku wita nas z pogodą iście wiosenną. Na termometrach kilkanaście stopni, ale na plusie, a do tego przebijające się zza chmur słońce.

W najbliższych dniach możemy jednak spodziewać się też przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Temperatura maksymalna ma wynosić od 2-3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5-6 stopni w Centrum do 9-10 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej.

Temperatury od kilku do kilkunastu stopni Celsjusza na plusie, a do tego wiatr w porywach do 40-60 km/h – tak będzie wyglądał obraz najbliższych czterech dni. Najcieplejszym dniem tygodnia ma być sobota, po której czeka nas ochłodzenie w niedzielę.

Wówczas w Małopolsce i na Śląsku spadnie nawet deszcz ze śniegiem, jednak nie utrzyma się zbyt długo ze względu na dodatnie temperatury. Na początku przyszłego tygodnia ponowne ocieplenie.

Źródło: TVN Meteo