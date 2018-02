PROGNOZA POGODY: Uwaga na początku tygodnia! IMGW wydał specjalne ostrzeżenia [MAPA]

Na początku nowego tygodnia trzeba szczególnie uważać na marznące opady deszczu oraz oblodzenia. Ostrzeżenia w tym zakresie na poniedziałek i wtorek wydał IMGW.

W poniedziałek i wtorek w całym kraju pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. To w połączeniu z temperaturą w okolicach zera stopni sprawi, że miejscami pojawią się oblodzenia.

Jeżeli chodzi o poniedziałek ostrzeżenia wydano przede wszystkim dla czterech południowych województw. Ślisko może zrobić się w Małopolskim, Podkarpackim, Śląskim i Świętokrzyskim. Uważać powinni także mieszkańcy województwa Łódzkiego.

Warto przeczytać: Szokujące nagranie. Nie mogą znaleźć ciał ofiar katastrofy pod Moskwą. „Zwłoki rozrzucone w głębokim śniegu na obszarze kilometra” [VIDEO]

Podobnie będzie we wtorek. IMGW wydało na ten dzień ostrzeżenia dla województw: Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego.

Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, w całym kraju temperatury minimalnie przekraczające 0 stopni Celsjusza, w nocy zaś mróz.

Poniedziałkowy poranek przywitał nas mroźną aurą, w całym kraju, w ciągu dnia temperatura jednak wzrośnie. Podobnie będzie we wtorek, kiedy to prognozowane jest od 1 stopnia Celsjusza na południowym-wschodzie, przez 3 stopnie w Centrum do 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Zobacz także: Koszmar w Rosji. Pracownik kostnicy zgwałcił martwą gwiazdę reality show

Czytaj również: Siostra Tomasza Mackiewicza o pogrzebie brata. „Pochowamy pustą trumnę”