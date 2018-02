PROGNOZA POGODY: Uwaga! Z Syberii idzie do Polski tęgi mróz! Tak niskich temperatur tej zimy jeszcze nie było

Wygląda na to, ze to nie koniec zimy. Modele meteorologiczne prognozują napływ do Polski tęgiego mrozu na początku przyszłego tygodnia. Temperatura spadnie nawet do kilkunastu stopni poniżej zera.

Na razie tegoroczna zima jest łagodna. Ani śniegu ani mrozu poza kilkoma epizodami nie było dużo, może z wyjątkiem obszarów górskich.

Na koniec zimy w modelach meteorologicznych pojawił się jednak tęgi mróz. Mroźne powietrze znad Syberii zacznie napływać do Polski po 20 lutego. Przez kilka następnych dni temperatura będzie codziennie spadać.

Cieplejsze powietrze, które napływa do nas obecnie znad Atlantyku ustąpi pod naporem syberyjskiej masy powietrza.

Pierwsze uderzenie mrozu spodziewane jest na 21 lutego. Zachmurzenie będzie duże więc możemy spodziewać się opadów śniegu.

25 lutego nasz kraj obejmie wyż skandynawski i to sprawi, że nadejdą tęgie mrozy. Na wschodzie i południu kraju w nocy temperatura spadnie poniżej -15 stopni Celsjusza, a przy czystym niebie nawet do -20 st. Celsjusza.

W najcieplejszych godzinach dnia będzie zaledwie -5 stopni.

Rozpoczynająca się 1 marca meteorologiczna wiosna przywita nas mrozem i śniegiem.

🔴 Na razie mróz odpuszcza, ale jeśli sprawdzą się prognozy (model GFS), to po 20 lutego czeka nas ostra zima. Na mapie prognoza temperatury (25 lutego) na wysokości 1,5 km – nad Polską widać izotermę -15°C, co oznacza podobną temperaturę nocami przy powierzchni ziemi #pogoda pic.twitter.com/0KeFo1BSSU — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) February 13, 2018

Źródło: tvnmeteo