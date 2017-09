PROGNOZA POGODY: W sobotę burze i wiatr do 90 km/h. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na południu opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 st.C do 18 st.C, na południowym wschodzie od 19 st.C do 22 st.C, w rejonach podgórskich około 15 st.C.

Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych, w Wielkopolsce, Małopolsce, Śląsku i na Ziemi Łódzkiej wschodni. W Tatrach wiatr w porywach do 70 km/h.

Czytaj też: Pięć piw i dwie flaszki „czegoś mocniejszego” dziennie? Tak Wałęsa walczył o wolność w Arłamowie. Nowy szokujący film z internowania [VIDEO]

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do 20 mm. W Karpatach możliwe burze. Na Pomorzu nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od 7 st.C na północnym zachodzie, około 11 st.C w centrum do 14 st.C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich około 10 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W Tatrach wiatr w porywach do 110 km/h. W czasie burz wiatr dość silny i porywisty, z kierunków zmieniających się.

Czytaj też: W sieci wrze po zastrzeleniu w Niemczech polskiego żubra-wędrowcy. „To było przestępstwo”

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie duże lub całkowite, na północnym zachodzie i południowym wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie możliwe burze. Prognozowana suma opadów w południowej połowie kraju do 20 mm, na południowym wschodzie do 30 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 st.C do 18 st.C, na południowym wschodzie od 19 st.C do 21 st.C, w rejonach podgórskich od 13 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, jedynie na wschodzie południowy. W Bieszczadach wiatr w porywach do 90 km/h. W czasie burz wiatr dość silny i porywisty, z kierunków zmieniających się.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. (PAP)