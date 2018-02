PROGNOZA POGODY: Zima zadomowi się u nas na dłużej! Wydano ostrzeżenia dla sześciu województw [MAPA OSTRZEŻEŃ]

Mroźna zima zadomowi się u nas na dłużej. Już najbliższej nocy drogi sześciu województw skuje lód. Wydane zostały ostrzeżenia przed oblodzeniem. Będzie naprawdę ślisko.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą godzin nocnych. Prognozowane jest wystąpienie oblodzenia, które może pojawiać się od godz. 19 w niedzielę do 7 w poniedziałek.

Ostrzeżenia dotyczą województw: zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego.

Wstępne prognozy na najbliższe dwa tygodnie wskazują, że zimowa aura pozostanie z nami co najmniej do połowy lutego.

Zachodniopomorskie

Jak podaje IMGW w województwie zachodniopomorskim po opadach mokrego śniegu występujących w ciągu dnia przy temperaturze powietrza powyżej 0 st C., wieczorem nastąpi spadek temperatury powietrza. Prognozowana jest ujemna temperatura, która będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -3 st. C.

Lubuskie

W województwie lubuskim,według prognoz IMGW prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

Wielkopolskie

W województwie wielkopolskim IMGW w swojej prognozie informuje o możliwym spadku temperatury powietrza poniżej 0 st. C, co może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna będzie się wahać od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

Małopolskie

W województwie Małopolskim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, co spowoduje zamarznięcie mokrych nawierzchni dróg oraz chodników. Temperatura spadnie, i wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie -7 st. C. Temperatura przy gruncie wyniesie od -8 st. C do -5 st.C. Termometry będą wskazywać ujemne wartości przez kolejne dwie doby.

Śląskie

W województwie śląskim zapowiadany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C., który będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalnie osiągnie wartość od -6 st. C do -3 st. C. Przy gruncie będzie od -7 st. C do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby.

Łódzkie

W województwie łódzkim według prognozy temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

Od 7.30 w poniedziałek przez całą dobę prognozowane jest wystąpienie ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących silnego mrozu w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Ostrzeżenie meteorologiczne to specjalny rodzaj prognozy pogody skupiony tylko na zjawisku, które ze względu na swoje natężenie i sposób oddziaływania powoduje sytuacje niebezpieczne. Posiada ona najwyższy priorytet. Podejmując decyzję o jej opracowaniu synoptyk ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest bardzo duże, a jego natężenie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludności oraz powodować straty w mieniu.

Każde ostrzeżenie meteorologiczne powinno zostać potraktowane z dużym zainteresowaniem i świadomością, że ze względu na bardzo różny zasięg terytorialny niebezpiecznych zjawisk często trudno precyzyjnie wskazać, gdzie i kiedy ono wystąpi, więc może dotyczyć obszaru, w którym się znajdujemy.

Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego o wystąpieniu niebezpiecznego zjawiska jest informacją wiążącą, kluczową dla służb zarządzania kryzysowego i wojewodów. W momencie otrzymania takiej prognozy podejmują oni dodatkowe działania, służące zabezpieczeniu mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Na przykład mobilizowane są dodatkowe zastępy straży pożarnej.

Nczas/ TVN Meteo/ Pogodynka