Prokuratura postawiła zarzuty polskiemu Hannibalowi Lecterowi! Dostanie oddzielną celę, by chronić go przed współwięźniami

Prokuratura w Krakowie przygotowała oskarżenie dla Roberta J. Zarzuca mu się zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt dla mordercy.

Prokuratura Krajowa poinformowała o złożeniu wniosku o trzymiesięczny areszt dla Roberta J., w celu uniemożliwienia mataczenia oraz nakłaniania przez niego osób trzecich do świadczenia nieprawdy.

W oświadczeniu wydanym przez Prokuraturę Krajową czytamy:

„prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego Roberta J. na okres 3 miesięcy”

oraz:

„Wniosek uzasadniony jest surową karą grożącą podejrzanemu, nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą, że będzie on nakłaniał do składania fałszywych zeznań, albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie”

Jeśli chodzi o postawę Roberta J. w tej sytuacji to PK podaje taką informację:

„złożył obszerne wyjaśnienia i odmówił odpowiedzi na niektóre z zadawanych mu pytań”

Sąd prawdopodobnie przychyli się do wniosku prokuratury o areszt dla Roberta J. Wątpliwe, by Robert J. został umieszczony pod celą z innymi osadzonymi, prawdopodobna jest raczej cela pojedyncza oraz oddzielne spacery, by chronić go przed krzywdą, której najpewniej doznałby od innych osadzonych.

Wniosek zapewne będzie rozpatrzony dzisiaj, ponieważ w przeciwnym razie prokuratura będzie musiała wypuścić zatrzymanego, jako że nie może być przetrzymywany bez zgody sądu dłużej niż 72 godziny od momentu zatrzymania.

Źródło: PAP/Wolnosc24.pl