Przedsiębiorcy postawieni przez polityków pod ścianą. Będą musieli zapłacić dodatkowe kilka miliardów składek!

Pracodawcy będą musieli zapłacić o 7,4 mld zł. więcej składek. Wszystko przez uchwaloną przez Sejm nowelę, która wprowadza obowiązek zapłaty składek do ZUS od zarobków przekraczających 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. prawie 128 tys. zł.

Przedsiębiorcy zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami obciążającymi utrzymanie najwięcej zarabiających osób w Polsce, których jest 350 tys. Zmiany wprowadziły ogromne poruszenie.

Wskutek zmiany przepisów największe i najbardziej innowacyjne polskie firmy będą musiały znaleźć w swoich budżetach prawie 4 mld zł dodatkowych składek – mówił dla „Rzeczpospolitej” Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Niektóre firmy zostaną obciążone w 2018 roku z tytułu opłacenia podwyższonych składek na ZUS nawet do kilkunastu milionów złotych.

Należy się więc spodziewać, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek wynagrodzeń. Wtedy ta nowelizacja dotknie nie tylko osób z najwyższymi zarobkami, ale wszystkich – zauważył inny rozmówca „Rzeczpospolitej”, Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy rozważają różne warianty, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Mowa np. o przenoszeniu najwięcej zarabiających pracowników za granicę, gdzie nie ma tak wysokich obciążeń, albo zmiany formy zatrudnienia z etatu na działalność gospodarczą.

Według ekspertów zmiany najbardziej zagrażają świetnie rozwijającym się polskim firmom z branży IT.

Specjaliści IT potrafią doskonale liczyć i o siebie zadbać, znają swoją wartość i działają w międzynarodowym środowisku. Już w tej chwili obserwujemy wśród nich skłonność do przenoszenia się do innych jurysdykcji podatkowych – komentuje Robert Biedrzycki, CFO IT Kontrakt działającego w Europie i Azji.

Nowelizacja jest dla przedsiębiorców olbrzymim zaskoczeniem. Projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych został im przedstawiony do konsultacji pod koniec października. To było na kilka dni przed wysłaniem do Sejmu. Mimo krytyki środowisk biznesowych i zawiązków zawodowych, projekt trafił do Sejmu i został przyjęty. Teraz zajmie się nim Senat.

Źródło: rp.pl