PSL chce zatrzymać czas. W Polsce mielibyśmy już nigdy nie przestawiać zegarków. Czasu na zatrzymanie czasu pozostało niewiele

Niemal dokładnie za miesiąc mamy przestawić zegarki z czasu letniego na zimowy. Tymczasem PSL przypomniało na dzisiejszej konferencji, iż złożyło projekt ustawy „zatrzymujący czas letni na zawsze”.

Według PSL, Polacy w większości nie chcą dwa razy w roku zmieniać czasu na zimowy i letni. Zgodnie z ich propozycją, najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie czasu letniego już na stałe. Czasu na „zatrzymanie” czasu nie ma zbyt wiele, bo w nocy z 28 na 29 października mamy znów przestawić zegarki na czas zimowy.

– Wierzę, że partia, która potrafi zmienić ustrój państwa w ciągu nocy, w ciągu jednego dnia jest w stanie zatrzymać czas letni w Polsce… możemy zdążyć przed najbliższą zmianą czasu – mówi szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej przypomniał, że ludowcy złożyli już do marszałka Sejmu odpowiedni projekt ustawy. Biuro Analiz Sejmowych wydało pozytywną opinię na ten temat.

– Chcemy, żeby w tym roku nie dokonywała się zmiana czasu, żeby zatrzymać czas letni na stałe – mówił lider PSL. Jego zdaniem Polacy oczekują wprowadzenia tej zmiany i byliby nią „zachwyceni”.

Kosiniak Kamysz mówił, iż projekt ustawy PSL umotywowany jest m.in. względami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi. Wyliczał, iż zmienianie czasu powoduje straty ekonomiczne, zwiększa liczbę wypadków i problemów zdrowotnych – np. zawałów, czy depresji.

Szef ludowców poinformował, że skierował list do marszałka Sejmu oraz do przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, by izba na najbliższym posiedzeniu zajęła się projektem ustawy. Ciągła zmiana czasu jest według Kosiniaka-Kamysza „głupia” i „męczy” Polaków.

– Na najbliższym posiedzeniu Sejmu jesteśmy w stanie to przegłosować. Myślę, że Senat też by się pośpieszył. Ustawa trafia do prezydenta, po 14 dniach wchodzi w życie – czyli zdążymy – mówił prezes PSL.

Czasy zimowe i letnie obowiązują w blisko 70 krajach na całym świecie, w tym we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie 30 lat.

