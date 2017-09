Radziwiłł ma Polaków za alkoholików. Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i reklamy piwa dopiero po 23:00

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” projekt ustawy, autorstw resortu zdrowia, na którego czele stoi Konstanty Radziwiłł, przewiduje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakaz reklamowania piwa przed godziną 23.

To zaostrzenie przepisów w obu przypadkach. Obecnie zakaz spożywania alkoholu dotyczy jedynie ulic, placów i parków. Z kolei reklamy piwa mogą być emitowane w godzinach od 20 do 6 rano.

Oczywiście nikt tak dobrze nie troszczy się o nasze zdrowie jak politycy. Według uzasadnienia ustawy dane Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że ponad 3 miliony Polaków „nadmiernie” pije alkohol i jego spożycie wzrasta.

Mamy jednak uzasadnione obawy, że wcale tu nie chodzi o zdrowie Polaków, a jedynie o to, że ich leczenie musiałoby się odbywać w publicznej służbie zdrowia na co nie ma pieniędzy. Rządzący Polską od 25 lat socjaliści po raz kolejny więc rozwiązują problemy, które sami wykreowali. Rozwiązać je może jedynie przyjęcie zasady „violenti non fit inuria”, czyli „chcącemu nie dzieje się krzywda”.

Według projektu Ministerstwa Zdrowia, mielibyśmy odwrócenie sytuacji obecnej. Na ten moment picie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone, poza miejscami objętymi zakazem – na taką interpretację przepisów wskazywały też wyroki sądów. Po zmianach spożywanie alkoholu w miejscach publicznych miałoby być zakazane, poza miejscami wyznaczonymi.

Drugą zmianą będzie wydłużenie czasu zakazu reklam. Obecnie obejmuje on czas od 6 rano do 20, po zmianach byłoby to od 6 do 23. To w zamyśle ma chronić dzieci przed oglądaniem takich reklam. Panie ministrze, należałoby iść w takim razie z duchem czasu, nawet małe dzieci coraz więcej czasu spędzają w internecie. Co z zakazem reklam w tym medium?!

Źródło: wprost.pl/gazetaprawna.pl/wolnosc24.pl