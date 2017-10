Rekordowe wydatki rządu PiS. Te kwoty szokują. Zobacz, ile Twoich pieniędzy idzie na wydatki socjalne

Wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki przedstawił na wtorkowym posiedzeniu sejmu projekt przyszłorocznego budżetu, gdzie znacznie więcej środków zostanie przeniesione na cele socjalne.

Flagowy program rządu 500+ pochłonie około 25 mld złotych, 9 mld będzie kosztować obniżenie wieku emerytalnego, zaś sfinansowanie leków dla seniorów wyniesie dodatkowe 6 mld złotych.

Ogółem wydatki całego sektora finansów publicznych przekroczą szokującą kwotę 800 mld złotych. Zdaniem samego Morawieckiego: jest to przede wszystkim budżet dobry dla polskiego społeczeństwa, zmniejsza nierówności, poziom skrajnego ubóstwa i ubóstwa.

To budżet, w którym 75 mld zł przeznaczamy na cele społeczne. W czasach rządów PO-PSL na cele społeczne w latach 2013-2014-2015 wydawaliśmy 17 do 19 mld zł. My wydajemy 75 mld zł, czyli cztery razy więcej – dodawał.

Według z natury optymistycznych, szacunków ministerstwa finansów, w przyszłym roku będziemy mieli 41.5 mld deficytu budżetowego a deficyt całego sektora finansów publicznych wyniesie 2.7% PKB.

Zobacz także: Niebywałe! Morawiecki naprawdę to powiedział! Internauci turlają się ze śmiechu i już podsuwają wicepremierowi nowe pomysły

Źródło: wmeritum.pl/PAP