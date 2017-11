Renata Dancewicz błysnęła inteligencją. Porównała uczestników Marszu Niepodległości do dżihadystów. „To jest tak groźne”

Popularna aktorka Renata Dancewicz gościła w programie „Skandaliści” w Polsat News. Jej zdaniem należy podziwiać kobiety, które próbowały prowokować idących w Marszu Niepodległości ustawiając blokadę z transparentem „faszyzm stop”.

Jej zdaniem narodowców można porównać do…dżihadystów.

Jeśli taki marsz idzie pod hasałem „My chcemy Boga”, i potem widzimy, co ci goście robią – atakują fizycznie te kobiety, wyzywają je od suk – to się niedobrze robi. To jest tak groźne – mówiła Dancewicz.

Aktorka nawiązała też do hasła „My chcemy Boga”, które przyświecało tegorocznemu Marszowi Niepodległości. Dancewicz postanowiła też sobie wyobrazić, co by zrobiła, gdyby była Bogiem…

Gdybym była Bogiem, to naprawdę parę razy trzasnęłabym piorunem tych gości, żeby im wybić z głowy coś takiego. To kompromitowanie idei Boga. To dla mnie coś niepojętego – tłumaczyła.

Jednak szczególnie w pamięć telewidzom zapadło porównanie uczestników uroczystości do dżihadystów.

Ja bym to porównała do dżihadystów. Ten gniew młodych ludzi to jest dokładnie ten sam korzeń, co ci dżihadyści – stwierdziła. Chciałoby się zapytać, w którym miejscu ten sam korzeń…

Aktorka Renata Dancewicz znana jest ze swoich lewicowych poglądów. W ubiegłym roku m.in. uczestniczyła w „Czarnym Proteście”.

