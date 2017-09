Rozłam w Nowoczesnej. Poseł chciał zmienić nazwę partii i usunąć Petru. Teraz będzie musiał zmienić klub poselski?

Niedawno informowaliśmy o tym, że Nowoczesna może zmienić nazwę. Z jej pełnej wersji miałby zostać usunięty Ryszard Petru – pomysłodawcą był Zbigniew Gryglas, który teraz ma być zmuszony do odejścia – informuje fakt.pl.

Pełna nazwa partii brzmi obecnie „.Nowoczesna Ryszarda Petru”, jednak poseł Gryglas wpadł na pomysł, żeby nazwisko lidera z nazwy usunąć.

To nie mogło spotkać się z akceptacją samego Petru. Ten występ to prowokacja! – grzmią najbliżsi współpracownicy lidera Nowoczesnej. To nie pierwszy przypadek, kiedy poseł działa niezgodnie z linią partii, jednak ten przypadek może przelać szalę goryczy i Gryglas będzie zmuszony opuścić szeregi partii.

Czytaj więcej: Nowoczesna pozbywa się Petru. „Nie chcemy być tylko recentzentem działalności PiS”

Jednak członkowie Nowoczesnej tłumaczą, że w sprawie nie chodzi tylko o ten jeden przypadek nieposłuszeństwa. Poglądy posła Gryglasa mają się mijać ze stanowiskiem Nowoczesnej w wielu kwestiach. Sprawa ma szerszy wymiar – podkreśla jeden z posłów.

Inny z polityków partii mówi z kolei, że w .Nowoczesnej nie rozmawiamy przecież o tym, czy in vitro powinno być refundowane, ale w jaki sposób to robić. A w tym samym czasie Zbigniew Gryglas publicznie krytykuje tę metodę.

Oprócz sporów poglądowych przyczyną konfliktu Gryglasa z partią ma być krytykowanie Pawła Rabieja oraz unikanie noszenia w klapie loga .Nowoczesnej. Fakt.pl zwraca jednak uwagę, że takie rozbieżności występowały już wcześniej, problem pojawił się dopiero, kiedy poseł zaproponował zmianę nazwy.