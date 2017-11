Ruszyła akcja wymierzona w Jana Tomasza Grossa. „Demaskuje medialne manipulacje i dwulicowość”

Jan Tomasz Gross dorobił się na przestrzeni lat opinii ‚polakożercy’, wygłaszając coraz to bardziej krzywdzące dla Polaków twierdzenia, które tworzą delikatnie mówiąc bardzo subiektywny i pełen niechęci obraz historii i relacji polsko-żydowskich.

Czarę goryczy przelał jednak artykuł dla The New York Times’a.

O ostatnim Marszu Niepodległości zrobiło się bardzo głośno w prasie zagranicznej za sprawą kontrowersyjnych treści niektórych banerów.

W efekcie określenia takie jak ‚neonaziści’ czy ‚faszyści’ padały nieustannie pod adresem 60 000 uczestników.

Do ogólnoświatowej histerii i nagonki dołączył się Tomasz Gross, który dał ponieść się wyobraźni i napisał o skandowaniu przez uczestników hasła… ‚Ku Klux Klan’ oraz ‚Sieg Heil’.

Rewelacje Grossa rozpowszechniane ochoczo przez media rozwścieczyły polską opinię publiczną. Sprawą zajął się również ambasador w USA.

W odpowiedzi zorganizowano na Twitterze akcję, która nie tylko demaskuje manipulacje medialne, ale przede wszystkim dwulicowość Grossa.

Jak się okazuje ten, który często oskarża innych o kolaboracje sam miał interesującą historię współpracy z reżimem komunistycznym.

Dear @nytimes your author Jan T. Gross who writes lies about "polish antisemitism" collaborated with the communist regime in Poland betraying his Jewish friends.#GrossLies #ThisIsGross

— Radosław 🇵🇱 (@bogdan607) November 18, 2017