Ryszard Petru oficjalnie jest niekwestionowanym cesarzem wpadek! Obrus”? „Właz”? Internauci płaczą ze śmiechu [VIDEO]

Ryszard Petru oficjalnie jest niekwestionowanym cesarzem wpadek! Niecała minuta wystarczyło liderowi Nowoczesnej, by znów rozbawić internet i stać się obiektem drwin. Dwa błędy w 50 sekund to chyba jakiś europejski rekord? Zresztą zobaczcie sami „popisy” Ryszarda Petru.

Petru komentował ogłoszone w poniedziałek przez Andrzeja Dudę prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Lider Nowoczesnej mówił też o napięciach na linii Pałac Prezydencki – PiS, o których spekulowało się od lipca.

Wtedy własnie doszło do sytuacji kiedy prezydent Duda zawetował ustawy o SN i KRS autorstwa PiS.

– W moim przekonaniu PiS jest dogadany z Dudą, szczególnie Kaczyński – zaczął Petru. Dalsza jego wypowiedzi rozbawiły internautów.

– Być może jest konflikt między Dudą a Ziobrą, ale to jest walka w ramach jednego włazu władzy i jest to walka o stołki, kto będzie obsadzał sądy – czy Duda czy Ziobro.

-W moim przekonaniu nie ma żadnej walki między Dudą a obozem PiS-u. To jest cały czas ten sam obrus złej zmiany. Wszelkie wrażenia, które mają powstać, że Duda jest przeciwko PiS, są tylko po to, by wzmocnić rolę prezydenta. Tak nie jest. To jedna klika, która dzieli między sobą stołki w sądownictwie – mówił Petru.

Ryś😂😂😂😂

– walka w ramach jednego WŁAZU😂😂….

– to jest cały czas ten sam OBRUS😂😂 ….

I te oczka Kamili na koniec 😍😍😍😍😍😂😂😂😂 pic.twitter.com/h1KqR6RhYN — PikuśPOL (@pikus_pol) September 28, 2017

Część internautów zwróciła trafnie uwagę na zachowanie posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz. Widać na nagraniu jak bardzo ona cierpoi słuchajac wpadek słownych swojego lidera.

Oto najciekawsze komentarze internautów na temat tego nagrania.

Kamila trzymała zacisniete zęby, w obawie przed kolejną wpadką,a tu znowu się nie udało:-D — Mira Wrocławska (@MiraWroc) 28 września 2017

Najlepsze jest to, że nawet jeśli Ryś ma rację (a może ją mieć), to i tak brzmi jak idiota. Nici z męża stanu (akurat na nowy obrus) 😛 — Róża Lewanowicz (@RozaLewanowicz) 28 września 2017

Mnie np bardzo fascynuje ta niesamowita koordynacja mózgu Pana Ryszarda z jego narządem mowy. — Sudovia🇵🇱👌🇺🇸 (@lawrenc391) 28 września 2017

Źródło: Twitter – PikuśPol/ wp.pl/ Wolność24