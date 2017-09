Rząd bierze się za Ubera! Nowe przepisy sprawią, że przejazd będzie tak samo drogi jak taksówką

Jak informuje „Super Express” na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, która ma na celu zrównanie pozycji Ubera i zwykłych taksówek. Jeżeli wejdzie ona w życie to przejazd Uberem stanie się równie drogi co taksówką – wzrosną bowiem koszty prowadzenia tej działalności.

Uber to aplikacja, w której po założeniu konta, do którego trzeba podać imię, nazwisko i numer karty, możemy zamawiać przejazdy. Zamawiając „podwózkę” widzimy profil kierowcy, który przyjedzie, jego imię i ocenę wystawioną przez innych pasażerów.

Całość odbywa się bezgotówkowo, należność jest z góry określana i ściągana z karty. Trasę wyznacza GPS, a jeżeli koszt się nie podoba w ciągu 5 minut można zrezygnować z przejazdu, nie ponosząc żadnych kosztów.

To oczywiście plusy Ubera w porównaniu do zwykłych taksówek, gdzie koszt poznajemy po zakończeniu przejazdu, a kierowcy mogą, chcąc naciągnąć „naiwniaków”, jechać na około.

Nowa ustawa – po pierwsze uzasadnienie: Celem takiego rozwiązania jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu drogowego osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i szans w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przewozach osób, oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów.

Jeżeli rząd będzie chciał dosłownie wziąć się za zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom, to strach się bać. Przecież zamawiając jedzenie z opcją dowozu podajemy swój adres, a w przeciwieństwie do Ubera nie wiemy kto do nas wówczas przyjedzie. Zapewnienie równej konkurencji to oczywiście rzecz pożądana, ale oczywiście lepiej byłoby gdyby rząd poluźnił przepisy taksówkarzom, a nie zaostrzał je Uberowi.

Co ma się zmienić? Po pierwsze wprowadzony zostanie obowiązek posiadania licencji na pośrednictwo przy przewozie osób i sama definicja pośrednictwa. Uber do tej pory mógł tłumaczyć się, że jedynie pośredniczy w usłudze, a to nie było prawnie uregulowane. Teraz pośrednikowi przybędzie wiele obowiązków:

– konieczność przechowywania przez 5 lat rejestru zleceń ;

– prowadzenie ewidencji wszystkich podmiotów, którym zlecono usługi przewozu ;

– gromadzenia informacji o ubezpieczeniu współpracowników ;

– udostępnianie dokumentów dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowo Urząd Komunikacji Elektronicznej zyska możliwość blokowania aplikacji, numerów telefonów i platform, które wykonują usługę pośrednictwa.

Za niedostosowanie się do nowych przepisów będą obowiązywały surowe kary. Przede wszystkim 2 tysiące złotych za przewóz osób niezgodny ze stawkami taryfowymi ustalonymi przez gminę. 50 tysięcy złotych za niedostosowanie w zakresie wymaganych dokumentów. 100 tysięcy złotych za nieposiadanie wymaganej licencji.

Źródło: se.pl