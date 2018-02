Rzeczniczka PiS odpowiada USA na Twitterze w sprawie ustawy o IPN: „Departament Stanu jest w błędzie”

Oświadczenie Departamentu Stanu USA ws. ustawy o IPN opiera się na nieporozumieniu; Departament Stanu jest w błędzie co do treści tej ustawy – napisała w czwartek na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak dodała, ustawa „chroni Polaków przed pomówieniami i chroni prawdę”.

Senat poparł w czwartek przed godz. 2 w nocy bez poprawek nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.

Departament Stanu USA wezwał w środę wieczorem stronę polską do przeprowadzenia ponownej analizy ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i „naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami”. „Jesteśmy zaniepokojeni konsekwencjami projektu tej ustawy; jeśli weszłaby ona w życie mogłoby to wpłynąć na strategiczne interesy Polski i jej stosunki – ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem włącznie” – podkreślono w nocie.

Sejm w ubiegły piątek – dzień przed uroczystością 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz – uchwalił nowelizację ustawy o IPN, która przewiduje grzywnę lub do trzech lat więzienia za przypisywanie wbrew faktom polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Trzecią Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, chodzi m. in. o sformułowania „polskie obozy śmierci”. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich i cudzoziemców – „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu. W środę nowelizacją zajął się Senat.

Do nowych przepisów krytycznie odniosły się władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że „Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”. (PAP)