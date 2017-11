Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej na wylocie. Murzyni mają teraz otwartą drogę do członkostwa w MW

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski stracił stanowisko po swojej skandalicznej wypowiedzi, w której zapewniał, że członkowie jego organizacji „w zasadzie rasistami nie są, ale separatystami rasowymi – owszem”. Reakcja władz Młodzieży Wszechpolskiej mogła być tylko jedna i była szybka.

– Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie utożsamia się z wypowiedzią rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej Mateusza Pławskiego i ją odrzuca – powiedział rzecznik Stowarzyszenia Damian Kita. – To wypowiedź bardziej osoby, niż organizacji – podkreślił.

Czytaj też: Masakra w Iranie. Szybko rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi. Setki zabitych i ponad tysiące rannych [GALERIA +VIDEO]

Kita odniósł się w ten sposób do słów Pławskiego, który powiedział portalowi DoRzeczy.pl m.in., „że osoba czarnoskóra nie jest Polakiem„.

Na „Marszu Niepodległości”, który zebrał około 60 tysięcy uczestników, manifestujący nieśli różne kontrowersyjne transparenty z radykalnymi hasłami takimi jak: „Biała Europa”, „Europa tylko dla białych” czy „Wszyscy różni, wszyscy biali”.

Portal DoRzeczy.pl zapytał o te hasła Mateusza Pławskiego.

-„Ja tych zdjęć nie widziałem. Jako jeden z organizatorów, byłem z przodu marszu. Uważamy, że czynnik rasowy, czynnik etniczny jest bardzo ważny, mimo że rasistami nie jesteśmy.”

-„Jesteśmy zdania, że w dzisiejszym świecie, gdzie kultury i etniczności się mieszają, trzeba ten czynnik też podkreślać, natomiast wspomnianych zdjęć nie widziałem.”

-„Niestety dyskurs publiczny został przesunięty mocno w lewo, i każdego kto mówi o takich kwestiach jak kolor skóry czy ogólnie etniczność, próbuje się dyskredytować. W haśle „Biała Europa” nie ma naszym zdaniem nic złego” – powiedział.

Zapytany, czy to oznacza, że każda rasa powinna zostać na swoim kontynencie, a ktoś o innym kolorze skóry nie może być Polakiem, Pławski powiedział:

-„My patrzymy na naród całościowo, jako Młodzież Wszechpolska uważamy, że ważne są trzy czynniki – wspólnie czynnik kulturowy i religijny, czynnik polityczny i czynnik etniczny. Uważamy, że powinna funkcjonować dwustronna identyfikacja i dlatego jednak uważamy, że osoba czarnoskóra nie jest Polakiem”.

Sam Pławski tłumaczył na Twitterze, że jego słowa zostały opacznie zrozumiane. „Doszło do nadinterpretacji, a sformułowania jakich użyłem nie odzwierciedlają stanowiska Młodzieży Wszechpolskiej. Podczas wywiadu wyraźnie stwierdziłem, że jedna rasa nie jest lepsza od drugiej, czym zdecydowanie podkreśliłem, że nie jesteśmy rasistami” – napisał.

Za te skandaliczne i rasistowskie wypowiedzi, „W zasadzie my rasistami nie jesteśmy, ale z separatystami rasowymi to i owszem, bo Murzyn nie może być Polakiem„, Mateusz Pławski stracił stanowisko rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej.

Pławski straci też kolejne stanowisko. Prezes Marszu Niepodległości wystąpił z wnioskiem o usunięcie go ze stowarzyszenia, które marsz organizuje.

Oto jak na te skandaliczne, rasistowskie słowa Mateusza Pławskiego zareagowali internauci.

Geniusze z Młodzieży Wszechpolskiej przy byle okazji udowadniają, że jedyną alternatywą na prawicy jest PIS. Czy to się komuś podoba czy nie rasizm i antysemityzm są obrzydliwe.

Wywiad M.Pławskiego i to co zdarzyło się na koncie twitterowym MW to jakieś totalne nieporozumienie. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na tego typu głupie ekscesy w szeroko rozumianym obozie narodowym. https://t.co/X5OzxRlmEO

— Robert Winnicki (@RobertWinnicki) November 12, 2017