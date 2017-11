Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej pojechał po bandzie. Po tej wypowiedzi Internauci łapią się za głowę

Mateusz Pławski, rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej, który podczas wczorajszego Marszu Niepodległości zabierał głos ze sceny pod Stadionem Narodowym dziś udzielił wywiadu „Do Rzeczy”, którym rozpalił Internautów.

Pławski podkreślał, że czynnik rasowy, czynnik etniczny jest bardzo ważny, mimo że rasistami nie jesteśmy. Jesteśmy zdania, że w dzisiejszym świecie, gdzie kultury i etniczności się mieszają, trzeba ten czynnik też podkreślać, natomiast wspomnianych zdjęć nie widziałem.

I jak dalej tłumaczył: Jesteśmy separatystami rasowymi, uważamy, że jedna rasa nie jest lepsza od drugiej, ale każda jest inna, zamieszkuje inny kontynent. Etniczności nie należy mieszać.

Do tej wypowiedzi odnosi się wielu Internautów. Teraz pojechał apartheidem. Niemcy za okupacji też byli „separatystami rasowymi” w stosunku do Polaków. On tak serio? – komentuje Andrzej Zdzitkowski na Twitterze.

Z kolei Artur Dziambor napisał: bym skomentował, ale powiem jedynie #Jprdl.

Czyli Amerykanie i kanadyjczycy mają wrócić do europy bo tam powinni być wyłącznie indianie? A do kogo należy Azja? Do Rosjan, Hindusów czy Azjatów? Separatyści rasowi czyli jawne głoszenie apartheidu… brawo! – pisze z kolei użytkownik Marcin.

W dalszej części wywiadu Popławski odciął się od hasła „Sieg Heil” (propagandowy slogan III Rzeszy – Red.). Jeżeli padały hasła typu „Sieg heil”, to jest to coś bardzo negatywnego i zdecydowanie odcinamy się od tego – powiedział.

