„Seksmisja” w Poznaniu? Od nowego roku patronkami ulic tylko kobiety [VIDEO]

W Poznaniu jest obecnie około 2 tys. nazw ulic i placów, ale tylko 9% z nich patronują kobiety. W tej sytuacji radne z PO i Zjednoczonej Lewicy postanowiły to zmienić, i na sesji Rady Miasta, ustalono, że od przyszłego roku nowym ulicom patronować będą tylko kobiety.

Związana z Poznaniem rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz, „matka trędowatych” Wanda Błeńska, pochodząca z okolic Kalisza Maria Dąbrowska, czy urodzona w Wielkopolsce noblistka Wisława Szymborska – to pierwsze propozycje na patronki nowych ulic w Poznaniu.

Dziś Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko, w którym zadeklarowała, że w 2018 roku wszystkie nazwy ulic, placów i skwerów, które będą miały upamiętniać postacie historyczne, poza uzasadnionymi wyjątkami, nosić będą imiona i nazwiska kobiet.

Za przyjęciem stanowiska głosowali radni Platformy Obywatelskiej i klubu Zjednoczonej Lewicy, przeciw byli miejscy radni PiS i klubu radnych Poznański Ruch Obywatelski (PRO).

– „2018 rok został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Kobiet oraz jest to rok, w którym mija 100 lat od momentu wywalczenia przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Naszym zdaniem jest to idealny moment, aby uhonorować wybitne kobiety” – podkreśliła radna PO Karolina Fabiś-Szulc.

Jak tłumaczyła, w Poznaniu jest obecnie około 2 tys. nazw ulic, placów i skwerów, z czego około 500 nazwanych jest na cześć postaci historycznych, w tym – jedynie 9 proc. to nazwiska wybitnych kobiet. „Oznacza to, że aż 91 proc. to postacie mężczyzn. Jako Rada Miasta Poznania chcielibyśmy te proporcje poprawić” – zaznaczyła.

Radna Zjednoczonej Lewicy Beata Urbańska powiedziała, że kobiety pomijane są nie tylko w Poznaniu, ale także w przestrzeni innych polskich miast.

Jej zdaniem przyjęcie tego stanowiska pozwoli docenić wybitne kobiety, poznanianki i wielkopolanki oraz przywróci pamięć o nich w społeczeństwie.

W ocenie Ewy Jemielity z klubu radnych PiS w Poznaniu nie ma żadnej „uporządkowanej polityki dotyczącej tego, w jaki sposób honorować znamienitych bohaterów miasta Poznania”.

– „Tego chciałabym się doczekać” – podkreśliła. Dodała także, że mimo że przyszły rok ustanowiono Rokiem Kobiet, to będzie to także rok wielkich rocznic – 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia powstania wielkopolskiego.

Jak wskazała, o tych datach też nie można zapominać.

(PAP)

