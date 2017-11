Seksskandal! Feministki oskarżają o molestowanie dziennikarzy „Wyborczej” i „Krytyki Politycznej”. Zostali zawieszeni, a w tle kolejne oskarżenia

Seksskandal z udziałem dziennikarzy kojarzonych z portalami feministycznymi czy też po prostu lewicowymi. Dwaj mężczyźni zostali oskarżeni o mobbing i molestowanie seksualne współpracownic.

Zarzuty wobec dwóch dziennikarzy przedstawiono na łamach portalu „Codziennik Feministyczny”.

W artykule możemy przeczytać o zarzutach wobec dwóch osób – szefa portalu wyborcza.pl Michała Wybieralskiego i Jakuba Dymka, publikującego na stronie „Krytyki Politycznej”.

Artykuł „Papierowi feminiści. O hipokryzji na lewicy i nowych twarzach metoo” miał być dziełem ośmiu kobiet – pięciu piszących, które wspierały kolejne trzy.

Jeśli wystarczył jeden wieczór, by znalazły się nas cztery, a w kolejnych dniach dołączyły kolejne, to jak dużo jeszcze musi nas być? – czytamy na feministycznej stronie.

Wśród stawianych dziennikarzom zarzutów pojawiają się między innymi namawianie kobiet do kontaktów seksualnych, ale też znacznie poważniejsze zarzuty, takie jak obmacywanie z użyciem przemocy wobec kobiet, a nawet gwałt.

Jakiś czas później przeprosił mnie za to, używając słowa “gwałt”. Ja sama do tamtej pory nie umiałam tego nazwać. Wypomniałam mu to później jeden jedyny raz, podczas kłótni. Wyśmiał mnie – czytamy.

Autorki artykułu wskazały na hipokryzję dziennikarzy. Zdaniem dziennikarek mężczyźni chodzą na protesty feministyczne, choć są uosobieniem tego, przeciwko czemu mają one protestować.

Dopóki będziecie klepać nas po tyłkach, traktować z lekceważeniem, wykorzystywać, zmuszać do seksu, stosować przemoc, deprecjonować naszą realną pracę, to ten Nowy Wspaniały Świat, o który walczymy, pozostanie punktem na utopijnym horyzoncie – możemy przeczytać w artykule.

Jak zapowiadają autorki lista winnych nie kończy się na dwóch nazwiskach, a o kolejnych będą informować. Nie chcemy też by skończyło się na wskazaniu dwóch winnych. Jest ich więcej i trzeba o tym głośno mówić – napisano.

Michał Wybieralski, szef strony wyborcza.pl, został na własny wniosek zawieszony. Agora zapowiedziała wszczęcie procedury wyjaśniającej. Portal wirtualnemedia.pl podaje, że „Krytyka Polityczna” zawiesiła współpracę z Jakubem Dymkiem.

