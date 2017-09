Senator PiS-u bez ogródek o muzułmańskich krajach. „Ja tam byłem. Brud, brud i brud. Syf, kiła i mogiła”.

Senator PiS Waldemar Bonkowski, w trakcie dyskusji nad przyjmowaniem imigrantów, w ostrych słowach wypowiadał się o krajach muzułmańskich i ich ekspansji do Europy.

Jego zdaniem „opatrzność boska nad Polską czuwała, że PiS przejęło rządy”.

W kontekście działań opozycji, którą nazwał „totalitarną”, mówił tak: Byście nam tu zafundowali piekło, gdybyście wpuścili tu tę kulturę. Tych ludzi nie da się ucywilizować (…) Oni nawet nie dadzą się zintegrować, bo im religia nie pozwala na to, żeby oni się z nami integrowali. Jeśli wy mówicie, że można ich tu przyjmować, to wy w ogóle nie macie zielonego pojęcia. Pojedźcie sobie, zobaczcie to.

Senator także mówił o zafundowaniu wycieczki politykom opozycji do państw muzułmańskich. I wystarczy, że pojadą do Ejlatu i przejściem granicznym z Ejlatu do Akaby… Nie chcę obrazić polskich chlewni. Jakbyście z salonu weszli do chlewa. Nie! Bo w polskich chlewach jest czysto – powiedział Bonkowski.

Ja byłem tam kilka lat temu i byłem teraz. Myślałem, że coś się polepszyło, a tam jest jeszcze gorzej, jest brud, brud i brud – kontynuował swoje przemówienie polityk. – Powiem nawet kolokwialnie: syf, kiła i mogiła. Tych ludzi się nie da ucywilizować – stwierdził senator PiS.

