Skąd wzięli się Polacy? Duńczycy zbadali nasze geny. Wyniki są zaskakujące

Centrum GeoGenetyczne Uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadziło badania, których celem było ustalenie pochodzenia mieszkańców Europy Środkowej. Wyniki opublikowane w prestiżowym „Nature” mogą wydawać się zaskakujące.

Genetycy, archeolodzy i antropologowie z Centrum GeoGenetycznego Uniwersytetu w Kopenhadze podjęli się ustalenia pochodzenia mieszkańców Europy Środkowej.

Zobacz też: Morawiecki: „Obecność banku JP Morgan to dowód zaufania do polskiej gospodarki.” A czy Polska ufa JP Morgan? To jedni z największych manipulatorów finansowych na świecie. Zobacz w co są zamieszani

Zbadali kopalne szczątki sprzed 5 tys. lat 101 osób z cmentarzysk Europy i Azji Zachodniej. Zdaniem naukowców to ważna data, gdyż wówczas nastąpiła ostatnia z trzech wielkich migracji, które ukształtowały genetyczny obraz Europy i przyniosły ogromne zmiany kulturowe i społeczne.

Pierwszej migracji na teren Europy dokonały ok. 40 tysięcy lat temu ludy łowiecko-zbierackie. W drugiej, 8-7 tysięcy lat temu, do Europy przywędrowała ludność znająca rolnictwo i hodowlę zwierząt – to wówczas rozpoczęła się epoka nazywana neolitem. Trzeci i najważniejszy przełom nastąpił około 5 tysięcy lat temu.

To właśnie wtedy pojawiła się w Europie Środkowej pasterska ludność z Azji.

Zdaniem naukowców wielu Polaków ma ciemne włosy i oczy właśnie dlatego, że są spokrewnieni z azjatyckimi ludami stepowymi. Ludność zamieszkująca Europę przed ich dotarciem miała niemal wyłącznie jasne włosy i oczy. Nowi przybysze upowszechnili też w Europie nową umiejętność – jazdę konną. Przynieśli też nie występujący wcześniej w Europie gen, który odpowiada za trawienie mleka przez dorosłych ludzi.

Zobacz też: Imigrant blokował samochód w Niemczech. Źle trafił. Jechali nim Polacy. 10 sekund później leżał nieprzytomny [VIDEO]

To właśnie dzięki niemu przybysze ze stepów mieli zdolność przyswajania z mleka wapnia i witaminy B, co pozwoliło im zasiedlić nawet mało nasłonecznione rejony Europy Północnej. Można więc powiedzieć, że często spotykany dziś brak tolerancji laktozy świadczy o pochodzeniu od wcześniejszych przybyszów do Europy, a jej tolerancja – o posiadaniu przodków wśród azjatyckich pasterzy.

Duńskie badania ujawniły też, że współcześni Europejczycy – w tym także Polacy mają dużo wspólnego genetycznie z ludnością – która zamieszkiwała tereny między Morzem Czarnym a Kaspijskim. Prawdopodobnie był to jeden z przystanków ostatniej wielkiej migracji.

Źródło: noizz.pl