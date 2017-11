Skandal w Polsat News! Po tych słowach Scheuring-Wielgus widzowie byli w szoku. „Gdybym była europosłanką…”

Joanna Scheuring-Wielgus była jednym z gości w programie „Śniadanie w Radio Zet”, który można obejrzeć na antenie Polsat News.

Posłanka Nowoczesnej przyznała, że gdyby była europosłanką to zagłosowałaby za uderzającą w Polskę rezolucją.

Gdybym była europosłanką zagłosowałabym za tą rezolucją. To, co zrobiliście z Polską, to coś niesłychanego, robicie demolkę. Ludzie patrzą i zastanawiają co się stało z krajem, który wywalczył sobie wolność, co się stało 11 listopada – mówiła posłanka.

Jak dodawała: 11 listopada została przekroczona czerwona linia, ta nienawiść była już wcześniej, ale pojawiła się na nie przyzwolenie. Traktujecie mowę nienawiści jako instrument walki politycznej (…) kilkanaście kobiet zostało pobitych, zostało aresztowanych kilkadziesiąt osób, które nic nie zrobiły.

Na skandaliczne słowa posłanki zareagował Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości, który dopytywał czy aby na pewno się nie przesłyszał.

Doprowadziliście do demolki i wstydu wszyscy patrzą na to, co robicie z przerażeniem – odparła posłanka. Na więcej odpowiedzi czasu nie starczyło, gdyż kończył się program, jednak miny innych uczestników mówiły wiele o ich stosunku do wypowiedzi posłanki.

Zobacz także: