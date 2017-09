Skandaliczna wypowiedź dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. „Ten przypadek z NSZ bardzo mnie zasmucił”

W zeszłym tygodniu Sejm uczcił 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych, zaznaczając, że NSZ był formacją, która walczyła o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim i dobrze zasłużyła się ojczyźnie.

Do tej uchwały odniósł się prof. Stola we wtorek w wywiadzie dla TOK FM mówiąc, „że są takie okresy, kiedy warto pokazywać przy pomocy historii, co nas może i powinno dzielić, a są takie, kiedy powinny pokazywać, co nas może nie powinno łączyć. Ten przypadek z NSZ mnie bardzo zaskoczył i zasmucił dlatego, że – mówiąc oględnie – NSZ były organizacją przynajmniej kontrowersyjną.”

Według prof. Stoli: „była to organizacja, którą założyli faszyści. Byli dumni z tego, że są faszystami, nie wiem, dlaczego dzisiejsze ich wnuki ideowe się tego zapierają, bo oni byli dumni z tego, że należą do wielkiej faszystowskiej rodziny faszystów europejskich, którzy zwalczali demokrację jawnie, a co to znaczy, że byli przeciwko równości obywateli, chcieliby jeden był równiejszy od drugiego, nie ukrywali tego wcale, zwalczali ochronę przyrodzonej godności człowieka, że jeden ma większą, a drugi ma mniejszą,.. . Jak się okazało, to byli nasi przywódcy narodowi, a przynajmniej niektórzy z nich nie znaleźli w sobie wystarczającej bariery, żeby nie współpracować z Niemcami pod koniec wojny”.

Według prof. Stoli: „ważne jest też to, że NSZ wywodzi się z Obozu Narodowo Radykalnego. ONR to organizacja jawnie antysemicka, przed wojną wzywająca do bicia, marginalizowania, zamykania Żydów w gettach ławkowych i wydalenia ich z kraju.”

Komentarz:

Wypowiedź prof.Stoli jest po prostu skandaliczna. Po pierwsze NSZ nie wywodzi się z ONR. Obóz Narodowo-Radykalny był małą, kadrową organizacją. NSZ to wielka formacja licząca 70 tys. żołnierzy, do której masowo wstępowali młodzi ludzie, żeby walczyć z Niemcami i Sowietami, a nie z Żydami.

NSZ nic nie miał wspólnego z faszyzmem. Swoją drogą warto profesorowi przypomnieć, że prominentni członkowie ONR, organizacji, którą dyrektor Muzeum Żydów Polskich nazywa „antysemicka” zostali zamordowani (Jan Mosdorf, Stanisław Piasecki, Paweł Musioł) przez prawdziwych faszystów, czyli Niemców.

Prof. Stoli warto też przypomnieć, że Brygada Świętokrzyska NSZ, pod koniec wojny wyzwoliła kobiecy obóz koncentracyjny w Hołyszowie (Czechy) uwalniając ok. 1000 kobiet, w tym kilkaset Żydówek przeznaczonych przez Niemców do eksterminacji.