[SONDAŻ] Zaskakująco wysokie zaufanie do polityków. W rankingu nieufności niespodziewany lider!

Wbrew uporczywie powtarzanym informacjom o bardzo niskim zaufaniu do polityków, sondaż CBOS pokazuje, że obywatele naszego kraju mają dość wysokie zaufanie do polityków i to do tych, którzy są na samym szczycie.

Listę polityków, do których jest największe zaufanie, otwiera prezydent RP Andrzej Duda, któremu ufa aż 73% ankietowanych. Na drugim miejscu jest premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 68%. Była premier, a obecnie wicepremier Beata Szydło posiada zaufanie 61% badanych.

Następne miejsca, ze znaczną stratą do prowadzącej trójki zajmują: szef ugrupowania Kukiz’15, Paweł Kukiz i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Obaj mają zaufania na poziomie 48% badanych. Dalej jest szef MON Mariusz Błaszczak z 43%.

Warto zauważyć, że w rankingu największej nieufności mamy nowego lidera. Z braku wieloletniego lidera Antoniego Macierewicza, liderem został Grzegorz Schetyna (50%), niespodziewanie wyprzedzając Jarosława Kaczyńskiego (43%).

Badanie przeprowadzono w dniach 9-17 stycznia 2018 r.

