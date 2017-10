Spór między znanymi pracownikami TVP. „Widzę, że manipulacja weszła Ci w krew”

Do małego sporu między pracownikami TVP doszło na Twitterze. Wszystko rozbiło się o to, że publicysta Łukasz Warzecha nie popiera wszystkich działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, a dla części propisowskich dziennikarzy to już zdrada.

Łukasz Warzecha opublikował artykuł mówiący o tym, że „Akcja Demokracja” udostępniła na swojej stronie numery do posłów PiS i nawoływała do „dzwonienia w obronie demokracji”.

Warzecha, prowadzący program „W tyle wizji”, miał jednak inny pomysł i zaproponował: Zadzwoń i powiedz, że nie życzysz sobie, żeby państwo regulowało ci życie na każdym kroku.

Do tego odniosła się Marzena Paczuska, była główna szefowa „Wiadomości”, która napisała: Wspierasz towarzystwo z „Akcja Demokracja”? A to Ci dopiero wolta!

Taka interpretacja słów Łukasza Warzechy i odpowiedź Paczuskiej sporo wyjaśniają w kwestii tworzenia głównych wydań programu dezinformacyjnego na antenach reżymowej TV. Manipulacje weszły Ci w krew, jak widzę – odparł Warzecha.

