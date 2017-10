Stuhr będzie uczył masturbacji? Celebryci uświadomią Polaków w sprawach męsko damskich, a Biedroń to nawet nie tylko [VIDEO]

Durni ciemni Polacy nie wiedzą jak to „robią” pani z panem. Na szczęście od czego mamy celebrytów. Oni nas uświadomią. Modelka Anja Rubik, wraz podobnymi sobie sławami i autorytetami, odpala kampanię na temat seks edukacji.

Rubik doszła do wniosku, że Polacy nie znają się „na rzeczy” i postanowiła ich uświadomić.

Zorganizowała kampanię sexed.pl, którą określa jako program edukacji seksualnej dla Polaków.

Do swojej akcji zaprosiła innych celebrytów, m.in Monikę Brodkę, Magdalenę Cielecką, Roberta Biedronia i Macieja Stuhra.

–Z powodu klimatu, który obecnie panuje w Polsce – brak edukacji seksualnej oraz konsekwentnie realizowany plan rządu, by ograniczyć dostęp do antykoncepcji – zdecydowałam stworzyć kampanię edukacyjną, na którą będą się składać 60-sekundowe filmiki, których tematem będzie edukacja seksualna – wyjaśnia polska supermodelka. (wypowiedź oryginalna podana za portalem „Wirtualne Media”- przyp. red).

– Wybrałam grupę powszechnie znanych w Polsce osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wywodzących się ze świata sztuki, muzyki, filmu oraz mody z prośbą o wzięcie udziału w projekcie i szerzeniu wiedzy na temat edukacji seksualnej. (W tej części wypowiedzi też niczego nie poprawialiśmy – przyp. red.).

Do akcji włączyła się internetowa grupa Dziewuchy Dziewuchom, która przygotowała plan lekcji m.in.: masturbacja, pierwszy raz, antykoncepcja.

Każdy z celebrytów ma opowiedzieć swoją historię na wybrany temat. Jeszcze nie wiemy czy mają z tym zamiar łazić po szkołach. Na razie nagrywają filmy ze swoimi wynurzeniami.

Ci którzy nie wiedzą co i jak się robi i chcą by Biedroń, albo Stuhr ich uświadomili, to muszą wziąć jeszcze na wstrzymanie. Kampania rusza 28 października.

