Świetne sondaże PiS-u? W radzie ośrodka badań opinii społecznej zasiada główny doradca premier

W ostatnich tygodniach możemy zobaczyć sondaże, w których Prawo i Sprawiedliwość bije na głowę inne partie. Wyniki tych sondaży różnią się jednak o kilka punktów procentowych.

Najlepsze wyniki PiS uzyskuje w sondażach przeprowadzanych przez CBOS. Wcześniej ten sam ośrodek dawał przewagę Platformie Obywatelskiej.

Nic dziwnego, skoro jest to ośrodek związany z rządem. W radzie CBOS zasiada główny doradca szefowej rządu Witold Olech.

Olech jednocześnie jest doradcą Beaty Szydło i procownikiem CBOS. Wcześniej taką rolę pełnił Igor Ostachowicz w stosunku do Donalda Tuska. Oczywiście wówczas PiS mówił o tej sytuacji jako o skandalu, jednak po dojściu do władzy nie zrobił nic, by to zmienić.

Wcześniej Olech współpracował ze Zbigniewem Ziobrą, to on jest odpowiedzialny za wiele słów i pomysłów wygłoszonych przez tych polityków.

Według opublikowanego kilka dni temu sondażu CBOS rząd cieszy się największym poparciem od wyborów w 2015 roku. Jednocześnie rośnie popularność premier Beaty Szydło.

Źródło: fakt.pl