Szok w TVP1! Te słowa naprawdę padły pod adresem krytykujących „Koronę Królów” [VIDEO]

Wczorajszy materiał wiadomości o „Koronie Królów” wywołał spore oburzenie wśród Internautów. Autorzy materiału w mocno krytycznych i wręcz absurdalnych słowach odnieśli się do tych, którzy pozwalają sobie na krytykę nowej telenoweli historycznej.

Dużą popularność zdobył jeden z Tweetów. Dowiedziałem się, że jestem przedstawicielem elit i że milczałem, gdy w telewizji puszczali serial „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”. Nie, drogie Wiadomości. Nie milczałem. Przeciwnie. I zdaje się, Szanowna Pani Holecka, że to Pani pracowała wtedy w TVP i to Pani milczała na ten temat – napisał na portalu społecznościowym Mateusz Parys.

Serial „Korona Królów” miał być noworocznym hitem Telewizji Polskiej. Jednak po dwóch pierwszych odcinkach, wyemitowanych w Nowy Rok, pod adresem serialu posypała się fala krytyki. W związku z tym w obronie programu stanęło główne wydanie „Wiadomości”.

Sam materiał nie zbudził aż takich kontrowersji, jednak oliwy do ognia dolały słowa zapowiadającej ten program Holeckiej. „Korona Królów” nie spodobała się przedstawicielom elit, którzy nie szczędzą cierpkich słów. Co ciekawe, ci którzy dzisiaj krytykują serial, milczeli, kiedy w Telewizji Publicznej promowano antypolską narrację historyczną – powiedziała prowadząca program.

No to wreszcie mamy jasne kryterium przynależności do elity – lub do "zwykłych Polaków". Jprdl. https://t.co/BUZjBkYyz6

