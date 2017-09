Szykuje się skandal? „Szukamy sędziów do propagandowego spotu rządowego. Tej fundacji, o której teraz głośno”

Jak informuje dziennik.pl kilka dni temu jedna z agencji rozpoczęła poszukiwania aktorów do roli sędziów, którzy piją razem alkohol. Jeden z nich miał wsiąść potem w samochód i spowodować wypadek.

Według „Dziennika Gazety Prawnej” aktorzy mieli otrzymywać zaproszenia na casting i propozycje 4 tysięcy złotych za nagranie krótkiego spotu o sędziach. Na dowód jeden z aktorów pokazuje sms, ma chodzić o prowadzoną przez rząd…tzn. Polską Fundację Narodową akcję propagandową…tzn. informacyjną na temat stanu sądownictwa w Polsce.

W sms możemy przeczytać: Casting zdjęciowy na Sędziów do propagandowego spotu rządowego (tej fundacji o której teraz głośno). Szukają: 1 sędziego do roli głównej i 2 sędziów, którzy z nim piją alkohol. Główny pije i powoduje wypadek. Stawki brutto: główny – 4000, dwa epizody po 2000. Prawa na 6mcy. Nagranie w sobote (16.09) od 7:00 rano. Wszystko ściśle tajne. Aktorzy nie mogli pracować w aparacie opresji PRL. Prosimy o sms czy by Pan chciał zagrać to Pana zgłosimy i damy znać, gdy wybiorą.

Agencja, która miała organizować dany konkurs, nie odbierała telefonu. Natomiast Maicej Świrski, wiceprezes Polskiej Fundacji, najpierw powiedział dla „Dziennika Gazety Prawnej”, że to fake news, ale już po chwili przekierował do rzecznika. Ten natomiast przyznał, że planowane są spoty, ale nie może zdradzać szczegółów co do ich szczegółów.

Warto przeczytać: Sąd w Świdnicy odpowiada na kampanię bilboardową rządu. „Kłamiecie, nigdy nie było takiej sytuacji”