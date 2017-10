Tak ostro jeszcze nie było. Mocne słowa Pazury do Wojewódzkiego o obowiązującej konstytucji i różańcu. Wszystko na antenie TVN!

Mocne słowa Pazury o obowiązującej konstytucji. Popularny aktor Cezary Pazura był gościem programu „Kuba Wójewódzki” w stacji TVN. Aktor wyraźnie był atakowany przez prowadzącego. Poruszone były kwestie m.in. „Różańca do granic”, którego był ambasadorem oraz rozmowa zaszła na temat obowiązującej konstytucji.

Wojewódzki pytał Pazurę o jego zaangażowanie w akcję „Różaniec do granic”. W całym kraju wyznaczono ponad 300 kościołów stacyjnych, rozsianych wzdłuż polskich granic.

Punktualnie o godz. 11:00 odbyły się Msze Św., a po nich pielgrzymi udali się do wyznaczonych punktów, jak najbliżej fizycznej granicy naszego kraju. Tam rozpoczęła się modlitwa różańcowa.

Aktor przyznał, że zgodził się na firmowanie akcji swoją twarzą, ponieważ „w modlitwie nie ma ostentacji”.

„Kościół jako Kościół jest wspólnotą. Dlatego ludzie modlą się wspólnie – powiedział odpowiadając na sugestie prowadzącego. Nigdy w życiu nie zgodziłbym się na coś, co jest skierowane przeciwko komuś” – dodał.

Mimo usilnych starań Wojewódzkiego by Pazurę przedstawić jako zwolenika PiS-u popularny aktor podkreślił: że jest apolityczny i nie angażuje się w żadne polityczne projekty.

„Jeżeli coś, co robię, jest wykorzystywane politycznie, to niech ci, co to robią, mają z tym problem”– mówił.

W trakcie rozmowy Wojewódzki stwierdził, że nie żyje już w wolnym kraju. „A zamach na konstytucję? Na sądy?” – dopytywał aktora showman.

Konstytucja jest do zmiany. Już dawno była! Komuniści ci wymyślili tę konstytucję – słusznie stwierdził Cezary Pazura.

Źródło: TVN/ se.pl/ Wolność24