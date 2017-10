Tak ostro jeszcze nie było! Oberwało się wszystkim. „Polska polityka coraz bardziej przypomina dom wariatów”

Wczoraj mieliśmy kilka ważnych wydarzeń w polskiej polityce. Swoje konwencje zorganizowały Platforma Obywatelska i Nowoczesna, a Zjednoczona Prawica wystąpiła na konferencji, gdzie przemawiali liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski.

W tym samym czasie prezes Kaczyński zapowiedział, że czytał aneks WSI i lepiej go nie publikować.

Z każdym dniem polska polityka coraz bardziej przypomina dom wariatów – skomentował te wydarzenia Sławomir Menzten z Wolności.

Grzegorz Schetyna z podobno liberalnej PO obiecuje rozszerzenie programu 500+ na każde dziecko a krytykujący 500+ podobno liberalny profesor Balcerowicz jest zachwycony – zaczął od komentowania działań opozycji Mentzen.

A chwilę później odnosi się do rządzących: Prezydent Duda i prezes Kaczyński ogłaszają, że nie opublikują aneksu do raportu o WSI, mimo że wcześniej całe środowisko PiS oskarżało Komorowskiego i całe PO o wspieranie WSI z powodu nieopublikowania tego raportu. Antoni Macierewicz przez lata atakował PO za niewyjaśnienie przyczyn katastrofy w Smoleńsku i pozostawienie wraku samolotu w Rosji, a sam po dwóch latach rządów nie zrobił nic by te sprawy załatwić.

W jego wpisie oberwało się też Pawłowi Kukizowi. I wreszcie mówiący ciągle o oddaniu władzy obywatelom i krytykujący patriokrację Paweł Kukiz składa bez porozumienia z własnymi posłami, a wręcz wbrew własnym posłom, poprawkę do promowanej i zgłaszanej przez klub Kukiz’15 ustawy o broni, która to poprawka doprowadzi do jeszcze większego niż obecnie ograniczenia prawa do broni – napisał Mentzen.

Oczywiście jest jeden polityk, który od 50 lat mówi to samo, ale na niego się nie głosuje bo jest niepoważny i ma kontrowersyjne wypowiedzi. No to macie ten złożony z samych poważnych polityków cyrk – konkluduje polityk.

