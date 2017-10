Tak PiS wygra w kolejnych wyborach. Jedną prostą zmianą zapewnią sobie wyborczy sukces

W wyborach do Senatu w 2019 r. planujemy stworzyć oddzielny okręg wyborczy dla Polonii – poinformował we wtorek wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Chcemy, by kandydat na senatora w Warszawie nie musiał jednocześnie walczyć o głosy warszawiaków i Polonii – mówił.

To oczywiście zapewnienie sobie dodatkowego miejsca przez PiS w Senacie, tajemnicą poliszynela jest, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wśród Polonii regularnie.

Obecnie obywatele polscy biorący udział w wyborach za granicą głosują w wyborach do Senatu na kandydatów na senatora z okręgu warszawskiego. Podobnie jest w przypadku wyborów do Sejmu – głosy za granicą oddawane są na kandydatów na posłów z okręgu warszawskiego.

Planujemy – jeszcze w tej kadencji chcemy to zrobić, żeby zmiany weszły w życie w czasie wyborów jesienią 2019 r. – stworzyć okręg wyborczy dla Polonii – powiedział Dziedziczak na konferencji wiceministrów pod hasłem „Polska przyszłości”.

Chcemy doprowadzić do sytuacji – mówił wiceminister spraw zagranicznych – że jeden z senatorów będzie wybierany w ramach jednomandatowego okręgu wyborczego do Senatu przez Polonię oraz Polaków mieszkających za granicą – mówił.

Według niego nieprawdziwe są zarzuty, że pomysł ten jest motywowany politycznie i wynika z tego, że w społeczności Polonii m.in. w Stanach Zjednoczonych, która jest bardzo liczna, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na zdecydowane poparcie.

(PAP)