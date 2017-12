Tak płacą państwowe instytucje. Oferta pracy dla elektryka z doświadczeniem rozbawiła Internautów do łez

Oferta pracy, jaka wypłynęła z Zespołu Zakładów Psychiatrycznych w Warszawie, rozbawiła do łez Internautów. Okazuje się, że w państwowych placówkach można zarobić tyle, co kot napłakał.

Zespół Zakładów Psychiatrycznych poszukiwał elektryka z doświadczeniem co najmniej 3-letnim. Ile można takiej osobie zaoferować?

Państwowa placówka uznała, że wystarczy 2150 złotych brutto, podczas gdy mediana na rynku wynosi 3387 złotych brutto. Warto przy tym wskazać, że de facto elektryk zarabiał będzie więcej, a dostawał „do ręki” znacznie mniej.

Przy zarobkach 2150 brutto miesięcznie, elektryk otrzymuje 1564 złotych, natomiast pracodawca będzie musiał w sumie zapłacić 2593 złotych. Później płaca ma być jednak wyższa, bo oferta dotyczy jedynie 3-miesięcznego okresu próbnego.

Jak informuje portal innpoland.pl ta oferta to nie przypadek. Państwowe placówki takie jak szpitale, zakłady psychiatryczne itd. nie są w stanie oferować pracownikom płac takich, jakie otrzymują od prywatnych przedsiębiorców.

Ogłoszenie wywołało szeroką dyskusję na portalu wykop.pl.

Jeden z użytkowników podpowiada, gdzie zakład powinien szukać pracownika: Najszybciej wśród pacjentów, gdzie indziej trudno będzie.

Nikt zdrowy nie patrzy, ani tym bardziej nie bierze pod uwagę ofert z UP – dodaje inny.

Kolejna osoba zwraca uwagę, że to może być podstęp: Oni tak chorych wynajdują, to taka pułapka. Jak ktoś się zgłosi to na leczenie od razu.

