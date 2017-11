Tak wygląda grób Edwarda Gierka po „Wszystkich Świętych”. Czy Jarosław Kaczyński też chce być tak zapamiętany?

W piątek prof. Adam Gierek opublikował na swoim koncie Facebookowym podziękowania dla wszystkich, którzy odwiedzili grób jego rodziców, Edwarda i Stanisławy. Dołączone do wpisu zdjęcia robią ogromne wrażenie. Znicze i kwiaty nie mieściły się na grobie!

Jak napisał europoseł na swoim Facebooku : – P O D Z I Ę K O W A N I E! DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za Pamięć , Kwiaty i Symboliczne Znicze , oraz Chwile Zadumy nad grobem moich rodziców : Edwarda i Stanisławy GIEREK.

Z wyrazami szacunku. Adam Gierek.

Czytaj też: Stanisław Michalkiewicz o bolszewikach, molestowanych celebrytkach i uświadamianiu seksualnym polskich dzieci. „Anja Rubik w dziedzinie seksualnej najwyraźniej czuje się kompetentna”

Do wpisu dołączył zdjęcia, które pokazują jak wielu ludzi odwiedziło grób I sekretarza KC PZPR.

Pokazuje to jak ludzie pamiętają byłego sekretarza komunistycznej PZPR.

Jedna z osób komutacyjnych post europosła napisała nawet: Czasy PRL ale była praca, wczasy, kolonie letnie dla dzieci, ogródki działkowe i dało się żyć ,to był dobry gospodarz Polski, Cześć i Chwała Państwu Gierek.

Według badań CBOS z 2001 przeprowadzonych po śmierci Edwarda Gierka 50 proc. respondentów oceniło pozytywnie jego działalność.

Natomiast według sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Gazety Wyborczej”, Radia Zet i TVN w 2004 46 proc. respondentów wskazało Edwarda Gierka jako osobę, która zrobiła najwięcej dla Polski wśród przywódców powojennych.

Edward Gierek zmarł w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. 3 sierpnia 2001 został pochowany na cmentarzu w Sosnowcu.

W pogrzebie Edwarda Gierka wzięło wówczas udział około 10 tysięcy osób. Zgodnie z jego życzeniem pogrzeb miał charakter świecki. W kwietniu 2007, w tym samym grobie, została pochowana żona Edwarda Gierka, Stanisława.

Mało kto pamięta, że Gierek robił wszystko na kredyt. Jednak zadłużanie się nie może być wieczne i jak wiemy jego polityka skończyła się stanem wojennym i głębokim kryzysem lat 80-tych.

Jednak został zapamiętany przez masy jako „ten dobry” a nie jako „ten który doprowadził do katastrofy”. Tak samo jest i teraz. Polityka socjalna dobrej zmiany jest na kredyt. Zabiera się jednym i rozdaje drugim, a nasz dług ciągle rośnie. Zamiast wykorzystać lepsze czasy na reformy gospodarcze, redukcję zadłużenia, obniżenie podatków i przez to pobudzenie rozwoju, PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego skupia się na rozdawnictwie. A to zawsze źle się kończy.

Oto jak na post profesora Adama Gierka zareagowali internauci.

Przeczytaj też: Mortal Kombat na ulicach Katowic. Ostra bijatyka w centrum. Interweniowała Policja [VIDEO]

Facebook/ se.pl/ Wolność24