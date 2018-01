Taka dziwna wieża stanie w Krakowie. Pierwsza w Polsce. Jest bardzo droga, ale naukowcy twierdzą, że efektywna [VIDEO]

W krakowskim Parku Jordana w połowie lutego stanie 7-metrowa wieża oczyszczająca powietrze. Prototypową instalację stworzył holenderski projektant Daan Roosegaarde. Smog Free Tower to największy oczyszczacz smogu na świecie.

W wieży zastosowano opatentowaną technologię jonizacji do oczyszczania powietrza. Jest wyposażona w przyjazną środowisku technologię pozwalającą filtrować 30 tys. m sześc. powietrza na godzinę, zużywając do tego mniej elektryczności niż bojler. Efektywność wieży została potwierdzona przez Politechnikę w Eindhoven.

„To pierwsza w Polsce taka instalacja, będziemy obserwować jej działanie i reakcje mieszkańców. Kraków został wybrany do tego projektu nieprzypadkowo, jest miastem, które jako jedno z pierwszych rozpoczęło walkę ze smogiem, podejmując szerokie działania na rzecz czystego powietrza” – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Dodał, że Park Jordana został wybrany ze względu na to, że także zimą odwiedza go wiele osób, a teren ten leży w niecce, co sprzyja kumulacji zanieczyszczeń.

Wieża jest w stanie oczyścić powietrze w promieniu kilkunastu metrów. W Krakowie będzie działać przez około dwa miesiące, a jej postawienie sfinansował ING Bank Śląski.

„Dla nas ta wieża to jest pewien symbol, który ma uświadomić, jak największej liczbie osób, konieczność dbania o środowisko, o powietrze, o wodę i ma sprawić, że ludzie zmienią swoje postawy, będą bardziej wrażliwi na kwestie ekologiczne” – mówił rzecznik ING Banku Śląskiego Piotr Utrata. Nie podał, ile firma musiała zapłacić za jej ustawienie w Krakowie.

Wiceprezydent Kulig zdradził, że kupienie takiej instalacji to wydatek rzędu 10 mln zł, ale jak dodał, Chińczycy zainteresowani są zakupem kilkuset takich wież, co na pewno spowoduje spadek ceny urządzenia.

Smog Free Project rozpoczął swoje światowe tourne od Chin, gdzie był prezentowany w kilku miastach.(PAP)