Tego jeszcze nie było. Nowy przedmiot na Uniwersytecie Warszawskim: Socjologia Jarosława Kaczyńskiego!

Tego jeszcze nie grali. Na Uniwersytecie Warszawskim od nowego semestru akademickiego studenci będą mogli zapisać się na nowy przedmiot. Jest to Socjologia Jarosława Kaczyńskiego. Kurs ma trwać 30-godzin a prowadzić go będzie profesor Paweł Śpiewak.

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:

„Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Kaczyńskiego i zobaczyć Kaczyńskiego (i jego formację) jako przedmiot socjologicznej obserwacji”.

Czytaj też: Wojna coraz bliżej? USA wprost grozi Kimowi: „Korea Północna wybrała agresję, a nie proces pokojowy. Reżim zostanie zniszczony” [VIDEO]

Kurs ma trwać 30 godzin w semestrze, zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.

Przedmiot będzie miał charakter nieobowiązkowego seminarium, przeznaczonego dla studentów Instytutu Socjologii UW.

Jego uczestnicy mają znaleźć odpowiedź na pytanie – kim jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, z jaką wizją świata zdobył i utrzymuje władzę.

„Wymaga to sięgnięcia do czasów początku transformacji, jego analizy przyspieszenia i natury konfliktu z dominującymi wówczas formacjami – postkomunistami, Unią Wolności oraz Gazetą Wyborczą” – wskazuje informacja na stronie UW.

Studenci przyjrzą się też pomysłowi zbudowania tzw. IV Rzeczpospolitej, promowany przez braci Kaczyńskich.

„Oczywiście musi się pojawić kwestia mitu smoleńskiego” – podkreśla autor opisu przedmiotu. Studenci mają zastanowić się też nad tym, co sprawia, że partia Kaczyńskiego (mimo głosów krytycznych) utrzymuje bardzo wysokie poparcie w sondażach.

Na liście obowiązkowych lektur przedmiotu pojawiają się książki autorstwa m.in. Jadwigi Staniszkis („Postkomunizm”), Pawła Śpiewaka („Pamięć po komunizmie”), znana „Historia polityczna Polski 1989-2005” Antoniego Dudka, czy „Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego” dziennikarza Michała Krzymowskiego.

– Jarosław Kaczyński jest jedną z osób o bardzo mocnym temperamencie socjologicznym. Ma bardzo silne przekonanie dotyczące zmiany społecznej i charakteru transformacji – przyznaje w rozmowie z tvnwarszawa.pl profesor Śpiewak.

Podkreśla, że „nie da się zrozumieć tego, co Kaczyński czyni nie mając wiedzy o tym, jaką wizję posiada„.

– To nie jest polityk który, tak jak Donald Tusk, działa sytuacyjnie. Ma dosyć konsekwentną i daleko idącą wizję przyszłości społecznej. Wydawało mi się bardzo ciekawe zgłębić to, co ten polityk przedstawia, jakie ma poglądy – dodaje w portalu tvnwarszawa.pl profesor.

Przeczytaj też: Ostry atak zimy. Intensywne opady śniegu w całym kraju i paraliż na drogach. Tak wygląda Polska przed południem [RELACJA FOTO/VIDEO]

Wolność24/ UW/ TVN Warszawa