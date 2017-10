To będzie najcieplejszy dzień tej jesieni. W Polsce ma być nawet 25 stopni Celsjusza! Niestety wszystko co dobre szybko się kończy

Idą najcieplejsze dni jesienni. Nowy tydzień przywita nas piękną pogodą. W poniedziałek temperatura w prawie całym kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. A na Dolnym Śląsku termometry miejscami mogą wskazać aż Nawet 25°C.

Noc będzie w większości pogodna. Jedynie w pasach północnym i centralnym mogą utworzyć się gęste mgły. Temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 na Pomorzu, 11-12 na zachodzie, do 13 na Dolnym Śląsku.

Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu lub zachodu.

Ciśnienie atmosferyczne na początku wzrośnie do 1014 hPa w Warszawie, po czym zacznie spadać.

W poniedziałek rano utrzymają się mgły i zamglenia. W późniejszych godzinach zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Miejscami nawet będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 na Ziemi Łódzkiej i południowym zachodzie.

Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku nawet 25°C mogą jutro wskazać termometry.

Dzisiaj temperatura przekroczyła tam 22°C, osiągając lokalnie 23°C – w Dobrogoszczu notowano 22.4°C, do około 22.1°C wzrosła temperatura we Wrocławiu, co najmniej 22.8°C było w Legnicy, a 23.0°C osiągnęła temperatura w Otmuchowie.

Wg tych samych prognoz temperatura w dniu jutrzejszym miała sięgnąć niemal 25°C, co oznacza że istnieje duże prawdopodobieństwo, że bariera 25°C zostanie przekroczona.

Jutro czeka nas zatem najcieplejszy dzień jesieni. Warto będzie przejść się an spacer lub udać się na dłuższy spacer z rodzinną bądź ze znajomymi.

Niestety już w najbliższy weekend wrócą deszcze i typowo jesienne temperatury. W sobotę prawie w całym kraju będzie padać a temperatury wyniosą od 9 do 15°C.

