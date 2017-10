To będzie prawdziwa rewolucja! Zakaz handlu będzie ostrzejszy niż się spodziewaliśmy. Za jego złamanie grożą ogromne kary

To będzie prawdziwa rewolucja! Prawo i Sprawiedliwość szykuje zmiany dotyczące handlu w niedzielę i święta. Okazuje się, że według przygotowanego projektu nie kupimy nic po 14 w Wigilię i Wielką Sobotę.

Wprowadzenia wolnych niedziel domagał się związek zawodowy „Solidarność”. Sejmowa podkomisja zaproponowała, żeby wolna była tylko co druga niedziela.

Jednak według opinii niektórych to za mało. Zakaz handlu mógłby obowiązywać w każdą niedzielę i co drugą sobotę. Taka propozycja ma jednak małe szanse na przejście w Sejmie.

Jak w praktyce ma wyglądać zakaz handlu w niedzielę? Oprócz zakazu handlu w co drugą niedzielę, ma on także obowiązywać w Wigilię i Wielką Sobotę od godziny 14. Co więcej, w tym czasie handel będzie zakazany bez żadnych wyjątków, będzie on także dotyczyć aptek oraz stacji paliw.

Ponadto projekt zakłada ogromne kary za handel w czasie, kiedy jest on zakazany. Łamiąc przepisy, które mają wejść w życie od początku 2018 roku, będzie można zapłacić karę w wysokości nawet 100 tysięcy złotych.

W zwykłe niedziele zakaz nie będzie jednak obejmował punktów takich jak stacje paliw czy apteki, w te dni przewidziano wiele wyjątków od wprowadzanych w życie zakazów. Łącznie dotyczy to 24 rodzajów działalności.

Zakaz handlu ma być także w Wigilię i w Wielką Sobotę po godz. 14:00.

Tu już bez wyjątków.

Czyli apteki, stacje paliw zamknięte na amen pic.twitter.com/uHoIpGq7Rr — Rafał Mundry (@RafalMundry) October 14, 2017

Kary za handel w niedzielę, Wigilię i w Wielką Sobotę mają wynieść od 1 do 100 tys. zł.

Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 styczn 2018 pic.twitter.com/y9SKhojZCE — Rafał Mundry (@RafalMundry) October 14, 2017

Ustawy o zakazie handlu w niedzielę po komisji ma 24 wyjątki

Handlować będzie można m.in na stacji paliw, kwiaciarni, prasą, dewocjonaliami pic.twitter.com/0NfJ3bT7Ev — Rafał Mundry (@RafalMundry) October 14, 2017

Źródło: money.pl