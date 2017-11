To już dziś. Ogólnopolska akcja Wolności. Protest w kilkudziesięciu miastach Polski i zagranicą przeciwko nowej ustawie

Partia Wolność organizuje dziś ogólnopolski protest przeciwko projektowi ustawy o wprowadzeniu akcyzy na elektroniczne papierosy, która właśnie trafiła do Sejmu i będzie tam poddana pod głosowanie. Wolność mówi jasno: nie dla dalszego obciążania portfeli Polaków!

Dziś odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o wprowadzeniu akcyzy na elektroniczne papierosy w wysokości 50 gr na 1 ml płynu, co wiązało się będzie ze zwiększeniem ceny standardowego pojemnika z płynem o 6-7 złotych (należy bowiem uwzględnić, że akcyza obłożona będzie następnie VATem). Oznacza to, że pojemnik kosztujący obecnie 11 zł, kosztować będzie w wyniku wprowadzonego podatku aż 17 zł. Jest to wzrost ceny o około 60% – pisze dr Sławomir Mentzen.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym podkreślono, że papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w tym będzie on objęty obowiązkiem oznaczania znakiem akcyzy.

Zgodnie z projektem, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich przewidziano takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Zdaniem MF zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 mln zł rocznie.

Rzetelne badania naukowe dowodzą, iż elektroniczny papieros jest środkiem zaspokajania uzależnienia od nikotyny bezpieczniejszym od tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Z badań prof. Ann McNeill i prof. Petera Hajera prowadzonych na zlecenie instytutu Public Health England wynika, że papierosy elektroniczne są aż 95% mniej szkodliwe od zwykłych – komentuje dr Mentzen.

Dalej w jego wpisie czytamy, że politycy nawet zatem nie zaprzeczają temu, o co w owej akcyzie w istocie chodzi – o kolejne złupienie Polaków, nawet kosztem ich zdrowia. Ministerstwo Finansów woli, żeby Polacy palili trujące i wysoko opodatkowane papierosy tradycyjne niż mniej szkodliwe i wolne od akcyzy e-papierosy. Wprowadzenie akcyzy spowoduje powstanie szarej strefy oraz likwidację legalnej branży e-papierosów w Polsce.

Szef projektu „Dobry Rząd” partii wolność zaproponował też własne rozwiązanie: Zamiast nakładać akcyzę, należy usunąć zbędne regulacje dotyczące wyrobów tytoniowych. Wolność sporządziła projekt ustawy dotyczący tej problematyki. Proponujemy:

– zniesienie zakazu handlu e-papierosami i akcesoriami z nimi związanymi w Internecie,

– umożliwienie sprzedawania baz nikotynowych w większych pojemnikach,

– ograniczenie do minimum wymagany unijną dyrektywą zakaz reklamy wyrobów tytoniowych,

– zniesienie zakazu palenie m.in w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.

Wolność organizuje dziś konferencje prasowe w 30 miastach w całej Polsce. Apelujemy do posłów o odrzucenie ustawy nakładającej akcyzę na e-papierosy oraz o zniesienie zbędnych ograniczeń w handlu, reklamie i konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Źródło: PAP/Wolnosc24.pl